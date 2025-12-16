La imponente foto de Messi en su despedida de la India
Durante las últimas horas de su peculiar viaje a la India, el cual se llevó a cabo en el marco del GOAT Tour, Lionel Messi tuvo una sorprendente experiencia junto a Rodrigo De Paul y Luis Suárez, sus compañeros del Inter Miami que estuvieron junto al diez en esta travesía por Asia. En lo que fue su último día en tierras indias, Leo visitó un centro de conservación de vida silvestre.
En la ciudad de Jamnagar, la cual se sumó como destino a Calcuta, Hyderabad, Mumbai y Nueva Delhi (las otras cuatro en la que los campeones de la MLS Cup 2025 dijeron presente), Leo y compañía se pegaron una vuelta por Vantara, un centro de conservación animal perteneciente a Anant Ambani, uno de los empresarios más importantes de India, y a Radhika Merchant, su pareja.
Allí, Messi aprovechó para recorrer los centros de rescate, rehabilitación, conservación y cuidado de fauna silvestre, así como también para darle de comer a algunos animales como elefantes, rinocerontes, okapis y jirafas. Y fue en uno de estos espacios, que Leo fue fotografiado en una imponente escena junto a un tigre.
Por otra parte, los tres jugadores del Inter Miami formaron parte de un ritual propio de la India llamado Aarti, el cual se realiza con velas encendidas y representa la adoración a la luz y a los dioses. Messi también aprovechó para realizar una reverencia ante una imagen de Lord Hanuman, deidad hindú muy popular que simboliza la fuerza, la sabiduría y la devoción.
Tras un caótico inicio, que incluyó incidentes en el estadio de Calcuta, la visita terminó con una promesa de regresar pronto. “Agradecerles el cariño de estos días en India. La verdad es que fue una gran experiencia, muy linda. Poder recibir todo el cariño, que ya sabía que tenían, de primera mano fue impresionante. Seguramente volveremos para jugar algún partido en otra ocasión. Muchas gracias”, afirmó el rosarino.
En principio, se espera que Leo regrese a Miami, donde empezará a disfrutar de sus primeros días de vacaciones, más allá de que pueda llegar a tener algún compromiso contractual.
Luego, seguramente partirá rumbo a Rosario para pasar las fiestas junto a su familia, tal como suele suceder año a año, para finalmente presentarse en la pretemporada del Inter Miami a fines de enero.