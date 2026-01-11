“La imbecilidad de algunos genera un daño enorme”: Torres distinguió incendios intencionales y focos por causas naturales en Chubut
La provincia de Chubut atraviesa una situación crítica por los incendios forestales en la Patagonia, en un contexto de sequía histórica que agrava la propagación de las llamas. El gobernador Ignacio Torres describió un escenario extremo, con focos originados tanto por tormentas eléctricas como por acciones intencionales, y remarcó la urgencia de fortalecer las sanciones penales contra los responsables.
“La angustia, la bronca, la impotencia… cuando uno ve el avance de las llamas rodeando pueblos enteros, la desesperación es enorme. Ver que el fuego se viene a las casas y que rodea un pueblo es horrible”, expresó el mandatario.
En diálogo con Radio Mitre, Torres subrayó la gravedad del contexto climático: “Declaramos hace dos meses la emergencia ígnea porque estamos atravesando la peor sequía desde 1965”. En ese sentido, advirtió que el fenómeno no puede analizarse sin considerar el impacto ambiental: “Tenemos que contemplar lo extraordinario de este momento cuando algunos relativizan el cambio climático”.
Incendios intencionales y negligencia
Al referirse al origen de los focos, el gobernador diferenció situaciones. “El fuego inicia por una tormenta eléctrica, por un rayo concretamente, en Puerto Patriada. Ese foco, el que más nos preocupa por la cercanía al pueblo, no fue intencional”, aclaró. Sin embargo, sostuvo que existen otros casos con responsabilidad humana directa.
“Hay incendios de todo tipo. Denunciamos desde la provincia a un dueño de un campo que inició de manera intencional un fuego, no por cuestiones inmobiliarias, sino productivas”, precisó. También recordó un antecedente en Cholila: “El año pasado hubo una pelea entre vecinos y a uno le prendieron fuego el terreno; los agarramos con bidones de nafta en la mano”. Y concluyó: “La imbecilidad de alguno genera un daño enorme cuando la sequía tiene esta magnitud”.
Reclamo por penas más severas
Torres fue enfático al cuestionar la levedad de las sanciones: “Esa gente tiene que estar años presa, no seis meses solamente”. En ese marco, reclamó avanzar hacia un marco normativo más severo, con la figura de ecocidio: “Es importante que tenga el peso que corresponde. Creo que la fiscalía está actuando con seriedad”.
También descartó especulación inmobiliaria detrás de los incendios: “No veo ninguna especulación inmobiliaria. Son tierras privadas, casas de gente. Puerto Patriada es un lugar intangible, del municipio, no se va a vender nunca”.
Un operativo sin precedentes
Sobre la respuesta a la emergencia, el gobernador aseguró que se desplegaron todos los recursos disponibles: “Tenemos todos los aviones hidrantes, helicópteros del país y de la región; Chile también está colaborando. No alcanza contra la fuerza de la naturaleza”. Destacó además el trabajo conjunto entre provincias: “Más de quinientos brigadistas dejan la vida para cuidar a los chubutenses y a los turistas”.
Si bien valoró la cooperación interjurisdiccional, cuestionó demoras administrativas: “Subejecutar una partida no es ahorro fiscal, es ser un mal funcionario”. Y reclamó rapidez: “Mandame todos los aviones, todo lo que tengamos y después vemos”.
Durante los momentos más críticos, describió la situación en Puerto Patriada como “mucho más dura, más triste y también más caótica”, con llamas de más de treinta metros, rutas cortadas y un trabajo coordinado entre brigadistas, bomberos voluntarios y radioaficionados. “Hay una sociedad hermanada para darle pelea al incendio”, resaltó.
Evacuados y ayuda internacional
Desde los primeros días del año, Chubut es la provincia más afectada por los incendios en la Patagonia argentina. Más de 3.000 personas debieron ser evacuadas y el fuego ya consumió más de 5.000 hectáreas, según cifras oficiales.
En este contexto, el presidente de Chile, Gabriel Boric, ofreció apoyo al Gobierno argentino: “Hemos ofrecido colaboración para enfrentar los duros incendios que afectan a la Patagonia. En momentos de adversidad tenemos que trabajar juntos”, expresó en la red social X. En la misma línea, el canciller Alberto van Klaveren ratificó la disposición chilena para cooperar en las tareas de extinción.