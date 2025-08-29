La imagen de Milei sigue cayendo, pero la Oposición tampoco escala
En medio del escándalo por las supuestas coimas que generó una crisis en el riñón interno de La Libertad Avanza, la consultora brasileña Atlas Intel junto con la agencia Bloomberg, realizaron un relevamiento que indica un aumento del nivel de desaprobación del presidente Javier Milei con 51,1% y una aprobación de 43,8%.
En cuanto a la evaluación del Gobierno, el porcentaje que lo califica como “malo o muy malo” alcanza el 46,4%; se mantiene el 35,8% de quienes lo consideran “excelente/bueno”, y “regular” es de 16,9%.
Los que rechazan la gestión nacional fueron creciendo desde abril hasta agosto al menos cinco puntos. El Gran Buenos Aires y el Interior bonaerense son las regiones con menor nivel de aceptación. La Patagonia y el Norte argentino apoyan más a la gestión libertaria.
La muestra a 4.987 encuestados en todo el país se realizó entre el 20 y 25 de agosto. En cuánto a la preocupación de los argentinos, la corrupción se ubica como líder con 36,9%, seguido por el desempleo que preocupa al 36% de los consultados. El problema del alza de los precios y la inflación ya no figura en los primeros lugares (28,5%), con un fuerte descenso desde mayo cuando alcanzó el 55%.
La corrupción tuvo un comportamiento dispar en las preocupaciones de la población. En abril de este año llegaba a 52%.
La encuesta marcó un aumento significativo entre quienes consideran que hay un deterioro en las expectativas económicas. Los que consideran que el rumbo económico va a empeorar en los próximos seis meses son el 47 por ciento, seis puntos más que en julio. El 55% considera “mala” la situación económica de su familia y sube a 76% los que expresan preocupación por el mercado de trabajo.
En cuanto a la imagen de los dirigentes políticos, pese a todo, Milei lidera con 46% de valoración positiva, contra el 36% de la ex presidenta Cristina Kirchner y 35% para el gobernador Axel Kicillof. Le siguen Mauricio Macri con 27% y la vicepresidenta Victoria Villarruel con 23%.
Si bien aumentó el nivel de desaprobación del presidente, continúa en el primer puesto de valoración positiva de los digentes.
De cara a las elecciones del 26 de octubre, La Libertad Avanza se ubica primera con 38,9%, mientras que el kirchnerismo llega a 33,5%, con una diferencia 5,4%.