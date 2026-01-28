La Iglesia reflexionó que: “Es una idealización creer que la solución de la inseguridad es bajar la edad de imputabilidad y no considerar sus causas”
A raíz de que el Gobierno nacional retomó el debate por la baja en la edad de imputabilidad y agregó el proyecto al temario de sesiones extraordinarias, la Comisión Episcopal de Pastoral Social señaló que: “es una idealización creer que la solución de la inseguridad es bajar la edad de imputabilidad y no considerar sus causas”, y pidió el aporte de diferentes profesionales en el tratamiento legislativo.
Críticos de las gestiones anteriores, señalaron que: “No hubo políticas públicas que permitan a todas las familias del país vivir con dignidad y procurarse los bienes necesarios para un auténtico desarrollo humano, laboral, social, económico y psicoactivo. Esto ha provocado innumerables problemas entre los que se encuentra la inseguridad y la delincuencia juvenil”.
En relación a la baja en la edad de imputabilidad que se va a debatir en el Congreso, afirmaron que: “A diario experimentamos esta realidad cuando nos toca de cerca, porque sufrimos en carne propia esta situación y también nos duele cuando las víctimas son personas queridas, familiares y hermanos de nuestras comunidades”.
“Ante estas situaciones dolorosas se fortalecen las propuestas que hacen foco en los menores, como si fueran los únicos y los numéricamente más responsables de los delitos. Lo que sabemos, por la estadística oficial, es que los menores no son los que más delitos cometen. De acuerdo con la estadística oficial del Sistema Nacional de Información Criminal del Ministerio de Seguridad Nacional, en 2023, en Argentina, los menores inculpados por delitos conforman un porcentaje muy bajo del total”, refirieron en el comunicado de la Comisión Episcopal de Pastoral Social.
Por otro lado, hicieron mención a este nuevo debate parlamentario y cargaron que: “En los debates públicos y mediáticos se escuchan los testimonios de jueces, comunicadores, dirigentes políticos y de ciudadanos ‘de a pie’ por lo general víctimas de delitos”. Pero agregaron que: “La realidad es más diversa y la problemática de la delincuencia juvenil está atravesada por una enorme cantidad de factores que hacen necesarias las voces de especialistas como psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos y docentes”.
“No aparecen con tanta frecuencia estas opiniones calificadas en los debates mediáticos. Cuando se escuchan estas voces, los abordajes más complejos de la problemática, la propuesta de bajar la edad de imputabilidad no parece ser la más razonable”, cuestionaron.
Por último, señalaron que: “Es una idealización creer que la solución de la inseguridad es bajar la edad de imputabilidad y no considerar sus causas”, y concluyeron que: “Las drogas los están destruyendo (adolescentes) y el consumo es una de las principales causas de la violencia. La droga sigue penetrando fácilmente en nuestros barrios y pueblos”.