La IGJ seguirá al frente del control contable a la AFA tras el rechazo a la recusación impulsada por Tapia
El Ministerio de Justicia rechazó la recusación presentada por la AFA contra el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vítolo, y confirmó su continuidad al frente del expediente que analiza ocho balances consecutivos de la entidad. La decisión cerró una vía administrativa que la conducción de Claudio “Chiqui” Tapia había intentado utilizar para demorar el proceso y devolvió el eje de la discusión al contenido contable.
La recusación había sido presentada como respuesta a una intimación de la IGJ para que la AFA explicara observaciones detectadas en sus estados contables. La entidad argumentó que Vítolo había perdido imparcialidad por declaraciones públicas vinculadas al expediente y solicitó su apartamiento. El planteo, firmado por Tapia, buscaba suspender el avance del control mientras se resolvía el incidente.
Desde que la IGJ intensificó la revisión de los balances, la relación entre el organismo de control y la conducción de la AFA se tornó tensa. La gestión de Tapia sostuvo que la información presentada era consistente, que algunas observaciones no habían sido notificadas de manera adecuada y que existía un trato desigual. La IGJ, en cambio, insistió en que persistían inconsistencias y que no se habían cumplido los plazos administrativos.
El trámite siguió el procedimiento previsto por la normativa. Vítolo elaboró un informe fechado el 27 de enero, en el que respondió punto por punto a las acusaciones. Allí dejó constancia de que no mantiene vínculos personales, económicos ni profesionales con la AFA y negó haber emitido opiniones anticipadas sobre el fondo del caso.
En relación con las declaraciones públicas objetadas, el titular de la IGJ sostuvo: “El suscripto no ha emitido opinión o dictamen acerca del pleito, ni ha dado recomendaciones acerca del presente caso administrativo, antes o después de comenzado”. Explicó que sus intervenciones se limitaron a describir hechos objetivos, como la existencia de balances observados y demoras en las respuestas.
Otro de los ejes del informe fue el sistema de notificaciones. La AFA había argumentado que no fue notificada de manera fehaciente sobre determinadas observaciones. Vítolo respondió que el régimen de notificación tácita y automática de vistas contables rige desde hace más de veinte años y se aplica de manera uniforme a todas las entidades bajo control de la IGJ.
El funcionario también incorporó como antecedente actuaciones vinculadas con la Superliga, donde, según el documento, la propia entidad había reconocido la validez de ese sistema de notificaciones y admitido demoras por errores propios.
Las actuaciones fueron elevadas a la Subsecretaría de Asuntos Registrales, que resolvió rechazar la recusación por improcedente. La disposición remarcó el carácter restrictivo del instituto de la recusación y consideró que las manifestaciones atribuidas a Vítolo no configuraban causal suficiente para apartarlo del expediente.
El efecto fue inmediato. En lo administrativo, confirmó la continuidad del titular de la IGJ en el caso. En lo institucional, frustró la estrategia de la AFA de desplazar la discusión hacia un plano procedimental.
Con esta resolución, el foco vuelve a los balances observados. Las aclaraciones presentadas por la AFA no disiparon todas las dudas técnicas de la IGJ, que mantiene señalamientos sobre la falta de detalle en determinados rubros y la consistencia de algunas partidas.
El expediente, que permaneció varias semanas fuera del foco mediático, retoma ahora su curso centrado en el análisis contable. La AFA deberá responder a los requerimientos pendientes y aportar la información solicitada, en un contexto de mayor escrutinio sobre su administración.