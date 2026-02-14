La icónica pizzería Güerrín declaró “visitante ilustre” a Victoria Villarruel
La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a acaparar la atención en el ámbito digital después de compartir una publicación de la cuenta “Villarruel Army (difusión)”, en la que se documentó su presencia en Güerrín, la icónica pizzería situada sobre la Avenida Corrientes, muy reconocida dentro del circuito gastronómico porteño.
De acuerdo con lo expresado en el mensaje replicado, la titular del Senado recibió la distinción de “Visitante Ilustre” durante su estadía en el local, un reconocimiento de tipo simbólico que no tardó en propagarse tanto entre sus adeptos como entre sus críticos.
Victoria Villarruel fue declarada Visitante Ilustre de la pizzería Guerrín. pic.twitter.com/06BHf8YN7d
— BLENDER (@estoesblender) February 13, 2026
La instantánea, publicada con un estilo festivo y diversos emojis, retrató a Villarruel en una situación relajada, por fuera de su rutina oficial y en un marco de cercanía con el ciudadano común, lo que dio pie a un abanico de repercusiones políticas y culturales en múltiples espacios digitales.
Mientras un sector ponderó su vínculo con lugares representativos de la cultura popular de Buenos Aires, otra parte de los usuarios apuntó contra lo que consideraron una utilización partidaria de la difusión.