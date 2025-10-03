La grey católica de Paraná llora por el deceso del sacerdote Agustín Kaul
La comunidad católica de Paraná despidió con profundo pesar al sacerdote Agustín Kaul, quien falleció a los 93 años tras dedicar 65 años al ministerio pastoral. Su trayectoria dejó una marca imborrable en la capital entrerriana, especialmente como creador y motor del crecimiento de la Parroquia y la Escuela Santa Teresita.
Desde la parroquia expresaron: “Nos toca celebrar como comunidad la Pascua de nuestro querido padre Agustín Kaul. Agradecemos a Dios por regalarnos este incansable padre y pastor”. También desearon que “la Virgen y Santa Teresita lo reciban en la casa del Padre y, como ella, siga desde el cielo haciendo mucho bien en la tierra”.
Trayectoria y vocación
Kaul nació en una familia numerosa en Paraná, hijo de Pedro Kaul, de origen alemán naturalizado argentino, y de Ana Margarita Werner, oriunda de Crespo. De sus ocho hermanos, cinco consagraron su vida a Dios. Fue ordenado sacerdote el 22 de diciembre de 1956 en la Catedral de Paraná por monseñor Zenobio Lorenzo Guilland, primer arzobispo de la arquidiócesis.
En sus primeros años, prestó servicio en la comunidad Santa Rosa de Lima en Villaguay (1957-1959) y luego como párroco de la Basílica Nuestra Señora del Carmen en Nogoyá (1960-1966).
En 1967 llegó a la Parroquia Santa Teresita de Paraná, donde permaneció hasta mediados de 1985, dejando una obra pastoral y edilicia recordada como trascendente. Posteriormente fue rector del Seminario Arquidiocesano y en 1986 asumió como párroco de la Catedral Metropolitana de Paraná, cargo que ejerció hasta el 2000. Ese mismo año regresó a Santa Teresita, donde continuó vinculado a la comunidad hasta sus últimos días, dedicado a la oración y al acompañamiento espiritual.
Además, Kaul se desempeñó como docente en el Seminario y en la Universidad/Instituto Teresa de Ávila, formando generaciones de sacerdotes y laicos comprometidos con la educación católica.
El legado de Santa Teresita
En vida, Kaul recordó los inicios de la parroquia y la escuela. Contó cómo, “por pura providencia de Dios, encontré un ingeniero y un arquitecto que harían maravillas. Surge el templo con planos y cálculos caídos del cielo”.
Sobre la fundación de la escuela en 1968, expresó: “El banco me hizo un préstamo importante que permitió colocar el techo del templo y avanzar con la escuela. Al mismo tiempo se levantaron casas alrededor, el pensionado para jóvenes y la casa parroquial”. Para él, toda esa etapa fue como una verdadera “lluvia de rosas”, fruto del acompañamiento constante de la comunidad y de las bendiciones de Santa Teresita.
Una huella imborrable
El sacerdote fue recordado no solo por sus logros edilicios, sino por su testimonio de fe, humildad y cercanía con los fieles. Se destacó por el acompañamiento espiritual, la formación de vocaciones religiosas y la promoción de la educación católica.
La comunidad parroquial lo despidió con palabras de gratitud: “Padre Agustín, gracias por tanto bien. Tu legado permanecerá vivo en Santa Teresita y en cada corazón que acompañaste”.
Con su partida, la Iglesia de Paraná pierde a uno de sus pastores más entrañables, cuya vida y obra seguirán iluminando a futuras generaciones.