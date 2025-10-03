La gira de reunión de Oasis no se detiene por el diagnóstico de cáncer del guitarrista Paul “Bonehead” Arthurs
Paul “Bonehead” Arthurs, guitarrista y cofundador de Oasis, anunció este viernes 3 que fue diagnosticado con cáncer de próstata y que se tomará un “descanso planificado” durante la gira mundial de reunión de la banda, que continúa por Asia, Oceanía y Latinoamérica, para seguir con su tratamiento.
El músico, de 60 años, comunicó en sus redes sociales que recibió el diagnóstico a comienzos de este año y que está respondiendo “muy bien al tratamiento”, lo que le permitió participar en el regreso de Oasis tras 16 años de separación.
Bonehead, cuyo nombre real es Paul Benjamin Arthurs, ya había superado un cáncer de amígdalas en 2022, situación que lo obligó a dejar temporalmente los conciertos junto a Liam Gallagher durante la carrera solista de este.
Ausencia en Asia y Oceanía, pero volverá a Sudamérica
El guitarrista confirmó que no estará presente en los shows programados en Seúl, Tokio, Melbourne y Sídney entre finales de octubre y principios de noviembre. “Estoy muy triste por perderme estos shows, pero me encuentro bien y estaré de vuelta a tiempo para Sudamérica”, aseguró.
“Pásenlo increíble si van este mes a ver al grupo, y los veré de regreso en el escenario con la banda en noviembre”, agregó.
La gira Oasis Live’25, que comenzó el 4 de julio en Cardiff, Gales, incluye el regreso de los hermanos Liam y Noel Gallagher y el resto de la banda a los escenarios. El tour pasará por Buenos Aires y Santiago de Chile antes de concluir en Sao Paulo, Brasil, a fines de noviembre. En Argentina, los conciertos en River Plate están programados para el 15 y 16 de noviembre.