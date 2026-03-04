La gigante cordobesa Metalfor parada por falta de pago de salarios
Los trabajadores de Metalfor, una de las empresas líderes en Argentina en metalmecánica aplicada al agro, paralizaron la actividad en la planta de Marcos Juárez, Córdoba, en reclamo por incumplimientos en el pago de salarios y la falta de información sobre el futuro de la compañía.
La medida de fuerza se produce apenas dos semanas después de que la empresa anunciara que buscaría entre 15 y 20 millones de dólares en el mercado de deuda local para reordenar sus finanzas, luego de haber obtenido un financiamiento de 50 millones de dólares de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos.
Los trabajadores calificaron la situación como “insostenible” y denunciaron que los dueños de la empresa vienen demorando los depósitos salariales de los últimos meses, lo que, según sostienen, implica trasladar el costo de la recesión directamente a los operarios.
Desde la empresa, en tanto, argumentan que la fuerte caída de la demanda impacta de manera directa en sus números, lo que dificulta cumplir en tiempo y forma con obligaciones básicas como el pago de salarios.
“Cuando a la empresa le iba bien, los trabajadores cumplimos. Ahora que hay crisis, no podemos ser nosotros los que financiemos a la patronal con nuestros sueldos”, señalaron desde el personal de la planta.
Sin ventas ni liquidez
La crisis comenzó a profundizarse hacia fines del año pasado, luego de dos años en los que Metalfor había logrado sostener un delicado equilibrio financiero.
Fuentes del sector reconocen que la caída de las ventas, la falta de crédito y el enfriamiento del mercado interno dejaron a la firma prácticamente sin liquidez.
Hace apenas dos semanas, cuando se confirmó el financiamiento internacional, el presidente de la empresa, Eduardo Borri, había señalado al diario La Voz del Interior que el 90% de la deuda de la compañía era de largo plazo y que posiblemente no sería necesario captar los 20 millones de dólares en el mercado local.
Crisis industrial en Córdoba
La paralización de Metalfor representa un fuerte impacto para la ciudad de Marcos Juárez, especialmente en un año atravesado por elecciones municipales, donde el conflicto salarial ya forma parte de la agenda política local.
El caso también se inscribe en una crisis más amplia que atraviesa al sector industrial en Córdoba, con varias empresas afectadas por la caída del consumo y las dificultades financieras.
Uno de los casos más graves es el de Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA), empresa dedicada a la producción de lácteos que anunció el cierre definitivo de su planta en Monte Cristo, dejando sin trabajo a más de 240 empleados.
La compañía había solicitado la quiebra en octubre de 2025 y el cierre también alcanzará a la planta ubicada en Lincoln, provincia de Buenos Aires, donde se producían yogures, flanes y postres refrigerados.
Los trabajadores de ARSA denuncian que no cobran salarios desde hace varios meses. “Desde octubre de 2025 hasta hoy estamos sin percibir ingresos”, afirmó César Zapata, uno de los empleados despedidos, quien también señaló que no se pagaron indemnizaciones.
Entre las causas del cierre se mencionan la caída del consumo interno, el aumento de los costos de producción y el encarecimiento de la leche cruda. La empresa producía parte de su línea bajo licencia de SanCor y era un actor relevante en el mercado nacional de postres refrigerados.
Otra empresa en dificultades
La crisis industrial también alcanza a Pauny, la fábrica de tractores nacida como cooperativa en 2002 en Las Varillas, Córdoba, que atraviesa problemas de producción y dificultades para pagar salarios, en un contexto de mercado interno debilitado y menor demanda de maquinaria agrícola.