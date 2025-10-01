La garrapata bovina provoca pérdidas por USD 94,5 millones anuales en Entre Ríos
La Bolsa de Cereales de Entre Ríos y el Distrito Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina presentaron un informe conjunto que dimensiona el fuerte impacto económico y productivo que genera la presencia de garrapata bovina en el norte y centro de la provincia.
Según el relevamiento, las pérdidas potenciales ascienden a USD 94,5 millones por año, lo que equivale al 40% del stock provincial de vaquillonas, categoría clave para la reproducción y la productividad del rodeo.
Magnitud del problema
Para graficar la magnitud de las pérdidas, el estudio indica que esta cifra equivale a 33.000 kilómetros de alambrado, 19.000 acoplados de dos ejes o 27.000 mangas ganaderas. La comparación refleja cómo este flagelo compromete la productividad y la capacidad de inversión en bienes de capital de los productores.
En tanto, se calcula que el costo de erradicar la garrapata en los establecimientos afectados rondaría los USD 35 millones, monto muy por debajo de las pérdidas que ocasiona la falta de tratamiento.
Impacto económico y sanitario
El problema afecta no solo la rentabilidad de los productores, sino también la contribución de la ganadería al Producto Bruto Geográfico provincial, lo que genera un impacto directo sobre la economía entrerriana.
Actualmente, la enfermedad compromete a más de 1,46 millones de cabezas bovinas en los departamentos Federal, La Paz, Feliciano, Federación, Concordia, Villaguay y San Salvador, considerados los de mayor riesgo sanitario, de acuerdo con la información relevada por la Fucofa.
El informe completo, con gráficos y desgloses por departamento, se adjunta a continuación: