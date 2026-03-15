La fruticultura entrerriana presentó su agenda de desarrollo y apertura de mercados en Expoagro
Productores de pecanes, arándanos y citrus expusieron el potencial de las economías regionales de Entre Ríos durante una actividad realizada en el stand institucional de la provincia en Expoagro, donde la ampliación de mercados internacionales se posicionó como uno de los ejes centrales del debate.
El encuentro reunió a representantes del Cluster del Pecán, la Cámara de Exportadores de Citrus del Nordeste Argentino (Cecnea) y la Asociación de Productores de Arándanos de la Mesopotamia Argentina (Apama), quienes destacaron el trabajo conjunto con el gobierno provincial para mejorar la competitividad, promover el crecimiento del sector y fortalecer las condiciones para su desarrollo.
Durante la actividad, el ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo, subrayó la importancia de mantener el diálogo con los actores productivos. “Escuchar a quienes integran las cadenas productivas es clave. Desde el gobierno acompañamos toda iniciativa que genere empleo, arraigo y oportunidades”, señaló.
En la misma línea, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la provincia, Raúl Boc-Hó, remarcó que la fruticultura constituye un sector estratégico para la economía entrerriana. “Estamos trabajando junto a las entidades para mejorar las condiciones de competitividad, avanzar en la apertura de mercados y fortalecer cada eslabón de las cadenas productivas”, afirmó.
Por su parte, desde Cecnea se compartieron los avances de las gestiones realizadas en Argentina y en Estados Unidos para destrabar el ingreso de cítricos dulces al mercado norteamericano, en el marco de las acciones impulsadas por Federcitrus para ampliar las exportaciones del sector.
En ese contexto, la directora de Agricultura de Entre Ríos, Carina Gallegos, destacó la importancia de generar espacios de articulación entre el sector público y privado. “Estas instancias permiten construir una agenda común para acompañar el crecimiento de las economías regionales. La fruticultura entrerriana tiene un gran potencial y desde el Estado provincial buscamos generar herramientas que fortalezcan su desarrollo”, sostuvo.
Del encuentro participaron Nadia Veinticinque y Juan Pablo Passini, en representación del Cluster del Pecán; Juan Scordia, por Apama; y Gustavo Piloni y Roberto Varela, por Cecnea.
La actividad también contó con la presencia de la directora de Industria de la provincia, Cecilia Lacava, y de directivos de MiradorTec, entre ellos Carlos Pallotti y Lino Barañao.