La Fragata ARA Libertad regresó al país tras completar un histórico viaje de instrucción
La Fragata ARA Libertad, buque escuela de la Armada Argentina, volvió este domingo por la mañana al Puerto de Buenos Aires, donde culminó con éxito su 53° viaje de instrucción, una travesía destacada por su extensión y recorrido internacional. El periplo se prolongó 169 días, durante los cuales la nave completó 39.700 kilómetros y realizó escalas en 10 puertos de distintos países.
El arribo a la dársena norte, pasadas las 10:00, estuvo acompañado de un fuerte dispositivo de recibimiento. Familiares, exmarinos, autoridades militares y civiles, además de numerosos vecinos y turistas, se reunieron desde temprano para ver entrar a la Fragata, que fue escoltada por embarcaciones menores bajo un cielo totalmente despejado.
El viaje había comenzado el 7 de junio con una tripulación de 270 personas, entre ellas 51 guardiamarinas en comisión, quienes durante casi seis meses pusieron en práctica conocimientos esenciales, como navegación astronómica, liderazgo y maniobras náuticas.
En su ruta, la Fragata recaló en puertos de Brasil, España, Noruega, Alemania, Países Bajos, Portugal, Costa Rica, Estados Unidos y República Dominicana. Su inconfundible silueta, con tres palos cruzados y la bandera argentina flameando, se avistó poco antes de las nueve de la mañana, anticipando el tan esperado regreso.
El reencuentro con los seres queridos estuvo cargado de emoción. Abrazos, lágrimas y banderas se multiplicaron en el muelle, donde las familias aguardaron con carteles, acompañadas por la música de la banda de la Armada. A lo largo de la dársena se repitieron escenas conmovedoras.
Una marinera expresó su alegría: “Muy contenta de reencontrarme con la familia… fueron seis meses muy largos”, mientras otro integrante definió la travesía como “de aprendizaje, de experiencia”. En tanto, Mateo González describió el viaje como “una experiencia de vida increíble”.
También se vivió un momento especial con Santiago, recibido por su familia tras viajar desde Punta Alta. Su madre, entre lágrimas, dijo: “Se hizo larga la espera, pero ya está, lo tengo acá conmigo”.
Con su regreso, la Fragata ARA Libertad, reconocida mundialmente por su elegancia y su rol como embajadora itinerante de la Argentina, cerró un nuevo capítulo en su extensa trayectoria. Permanecerá ahora en puerto para tareas de mantenimiento y actividades institucionales, mientras prepara su próximo viaje previsto para 2026.