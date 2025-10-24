La Fórmula 1 se mudó al circuito Hermanos Rodríguez de México
La Fórmula 1 vuelve con una nueva cita clave del calendario 2025: el GP de México que se disputará entre este viernes 24 y el domingo 26 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El campeonato llega a territorio mexicano luego del vibrante GP de Estados Unidos, donde Max Verstappen (Red Bull) se llevó la victoria en Austin, superando a Lando Norris (McLaren) y Charles Leclerc (Ferrari).
El neerlandés logró conseguir así valiosos puntos en la lucha por el título, mientras Oscar Piastri (McLaren) mantiene el liderazgo del campeonato con apenas catorce unidades de ventaja sobre su compañero.
Con ese resultado, la pelea por el título se mantiene abierta: Oscar Piastri (McLaren) lidera el Mundial con 346 puntos, seguido por Norris (332) y Verstappen (306).
Franco Colapinto llega al GP de México tras una semana movida dentro del equipo Alpine, que emitió un comunicado oficial luego del GP de Estados Unidos. En Austin, el argentino superó a su compañero Pierre Gasly en las vueltas finales, desobedeciendo una orden del equipo que pedía mantener posiciones.
“HABLAME EN ESPAÑOL A MÍ” ️
El divertido momento de Franco Colapinto con este grupo que se acercó a pedirle autógrafos en México.
IG/F1 pic.twitter.com/kxaLzwQamM
— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 24, 2025
“Hay que correr rápido”
La segunda butaca de Alpine es una de las pocas de la parrilla que aún no fueron confirmadas para la temporada 2026 de la Fórmula 1, en la que debutará un nuevo reglamento y el equipo francés espera recuperar la competitividad con un auto y un motor nuevos. Por lo que viene haciendo en las últimas carreras con un coche que a veces es inmanejable y está muy por detrás del de las otras escuderías, Franco Colapinto parece tener muchas chances de retener ese asiento, al que llegó hace solo trece fechas. Pero, sin anuncio oficial todavía, nada es seguro. Y el argentino está dispuesto para aprovechar cada minuto en pista para terminar de ganarse su lugar. ¿Cómo? Lo tiene bien claro.
“Creo que para convencer a Flavio (Briatore) solo hay que correr rápido, eso es lo que lo va a convencer”, comentó en la rueda de prensa previa al Gran Premio de México, que se correrá este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
“Estoy tratando de dar lo mejor de mi, semana tras semana. Solo quiero enfocarme en el conducir e intentar hacerlo bien en cada carrera”, comentó quien arrancó sus dos temporadas en la categoría a mitad del calendario.
El año pasado reemplazó a Logan Sargeant en Williams a partir de la cita de Monza y este año hizo lo mismo con Jack Doohan en Alpine desde Emilia-Romagna.
“Las últimas seis carreras han sido muy positivas a nivel personal. Fui encontrando ritmo y he estado bastante fuerte, pero también es cierto que a veces no podemos mostrar un ritmo real personal, porque al final del día estamos lejos, un poco demasiado lejos. Esas dos o tres décimas que nos faltan para competir con los demás nos castigan, y creo que eso lo hace más complicado”, agregó.
Sin perder energía en especular si lo confirmarán o cuándo llegará el anuncio, Colapinto está enfocado en el trabajo del día a día y en intentar hacer lo mejor posible con el coche que tiene hoy.
“Estoy trabajando mucho y creo que hasta ahora, en toda mi carrera, es el año que más he hecho”, afirmó. “Estoy tratando de entender mejor lo que necesito del auto, cuál es la dirección, lo que estamos haciendo con el setup. Un día funciona y otro día no, es difícil… este auto es difícil de manejar. La situación del equipo es complicada. Por supuesto sabíamos que 2025 iba a ser un año de transición, pero ha sido un poco más difícil de lo que esperábamos”.
Y aunque está enfocado en el presente, igual no pudo evitar proyectar hacia el próximo año. “Por un lado estoy tratando de trabajar con el equipo y de entender muchas cosas para el próximo año, la próxima temporada. También estoy trabajando con los ingenieros y mecánicos, sé que voy a estar trabajando con ellos en el futuro”, comentó y dejó en el aire la sensación de que quizás su continuidad está más confirmada de lo que la escudería deja saber.
Sobre lo ocurrido autódromo texano, Colapinto reconoció: “Es evidente que las instrucciones del equipo deben seguirse siempre, pase lo que pase”. Y reflexionó: “Estoy totalmente de acuerdo, y una orden de equipo siempre debe obedecerse. También es cierto que las situaciones son complicadas y creo que, como piloto, fue natural para mí en ese momento competir. Pero lo revisamos con el equipo, discutimos todo y pienso que está todo bien y claro”.
Todo hablado y aclarado para Colapinto, Gasly y Alpine, que hicieron borrón y cuenta nueva para la cita de México, en la que el argentino se enfocará en correr.
Detalles
Para los aficionados argentinos que desean saber cómo ver la Fórmula 1 en Argentina, la transmisión del GP de México estará disponible vía streaming en Disney Plus y la plataforma oficial F1 TV Pro. En cable convencional, se podrá ver por Fox Sports,
Así, los fanáticos podrán seguir en vivo prácticas, clasificación y la carrera decisiva que podría marcar un giro en la temporada.
Viernes 24 de octubre (hora argentina)
Práctica Libre 1: 15:30
Práctica Libre 2: 19:30
Sábado 25 de octubre (hora argentina)
Práctica Libre 3: 14:30
Clasificación: 18:00
Domingo 26 de octubre (hora argentina)
Carrera Final: 17:00