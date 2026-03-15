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La Fórmula 1 canceló las carreras de Bahréin y Arabia Saudita por la guerra en Medio Oriente

Redacción | 14/03/2026 | Deportes | No hay comentarios

Los Grandes Premios de Fórmula 1 de Bahréin y Arabia Saudita fueron cancelados debido a la guerra que afecta a Medio Oriente, anunció este domingo la Federación Internacional del Automóvil. “Hoy se ha confirmado que, tras una minuciosa evaluación y debido a la situación actual en la región de Medio Oriente, los Grandes Premios de Bahréin y de Arabia Saudita no se disputarán en abril”, informó la FIA en un comunicado.

Los entrenamientos, clasificaciones y carreras de F1 en estos dos países árabes del Golfo, que desde finales de febrero quedaron en medio del conflicto bélico, debían celebrarse del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 de abril. No serán sustituidos por otras citas, por lo que el calendario de carreras queda reducido a 22 de estas grandes citas.

Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de la F1, declaró: “Si bien fue una decisión difícil de tomar, lamentablemente es la correcta en este momento, considerando la situación actual en Medio Oriente. Aprovecho esta oportunidad para agradecer a la FIA y a nuestros increíbles promotores su apoyo y comprensión, ya que esperaban con ilusión recibirnos con su energía y pasión habituales. Estamos deseando volver a estar con ellos en cuanto las circunstancias lo permita”.

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, agregó: “La FIA siempre priorizará la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad y nuestros compañeros. Tras una cuidadosa consideración, hemos tomado esta decisión teniendo muy presente dicha responsabilidad. Seguimos esperando que reine la calma, la seguridad y una pronta recuperación de la estabilidad en la región, y mis pensamientos están con todos los afectados por estos recientes acontecimientos”.

Otro de los que se refirió a esta situación fue el jeque Salman bin Isa Al Khalifa, director ejecutivo del Circuito Internacional de Bahréin. “Apoyamos plenamente la decisión de la Fórmula 1 y les agradecemos, tanto a ellos como a la FIA, su apoyo y su sólida colaboración. Esperamos con ilusión dar la bienvenida a los aficionados de todo el mundo a Bahréin cuando regrese la F1″, expresó.

Aparentemente, es una decisión que se toma de forma unánime. “La Federación Saudí de Automovilismo y Motociclismo respeta la decisión tomada por la Fórmula 1 con respecto al calendario de carreras de 2026. Los aficionados de todo el Reino esperaban con ilusión el Gran Premio de Arabia Saudí de Fórmula 1 STC que se celebrará en Yeda este mes de abril, pero comprendemos los motivos de esta decisión y mantenemos una estrecha colaboración con la Fórmula”, se sumó el príncipe Khalid bin Sultan Al-Abdullah Al-Faisal, presidente de la Federación Saudí de Automovilismo y Motociclismo (SAMF) y presidente de la Compañía Saudí de Automovilismo (SMC).

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