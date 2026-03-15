La Fórmula 1 canceló las carreras de Bahréin y Arabia Saudita por la guerra en Medio Oriente
Los Grandes Premios de Fórmula 1 de Bahréin y Arabia Saudita fueron cancelados debido a la guerra que afecta a Medio Oriente, anunció este domingo la Federación Internacional del Automóvil. “Hoy se ha confirmado que, tras una minuciosa evaluación y debido a la situación actual en la región de Medio Oriente, los Grandes Premios de Bahréin y de Arabia Saudita no se disputarán en abril”, informó la FIA en un comunicado.
Los entrenamientos, clasificaciones y carreras de F1 en estos dos países árabes del Golfo, que desde finales de febrero quedaron en medio del conflicto bélico, debían celebrarse del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 de abril. No serán sustituidos por otras citas, por lo que el calendario de carreras queda reducido a 22 de estas grandes citas.
Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de la F1, declaró: “Si bien fue una decisión difícil de tomar, lamentablemente es la correcta en este momento, considerando la situación actual en Medio Oriente. Aprovecho esta oportunidad para agradecer a la FIA y a nuestros increíbles promotores su apoyo y comprensión, ya que esperaban con ilusión recibirnos con su energía y pasión habituales. Estamos deseando volver a estar con ellos en cuanto las circunstancias lo permita”.
The Bahrain and Saudi Arabian Grands Prix will not take place in April
Due to the ongoing situation in the Middle East the Grands Prix, alongside F2, F3, and F1 Academy rounds, will not take place as scheduled
While alternatives were considered, no substitutions will be made in… pic.twitter.com/wsgXUR2FKn
— Formula 1 (@F1) March 14, 2026
El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, agregó: “La FIA siempre priorizará la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad y nuestros compañeros. Tras una cuidadosa consideración, hemos tomado esta decisión teniendo muy presente dicha responsabilidad. Seguimos esperando que reine la calma, la seguridad y una pronta recuperación de la estabilidad en la región, y mis pensamientos están con todos los afectados por estos recientes acontecimientos”.
Otro de los que se refirió a esta situación fue el jeque Salman bin Isa Al Khalifa, director ejecutivo del Circuito Internacional de Bahréin. “Apoyamos plenamente la decisión de la Fórmula 1 y les agradecemos, tanto a ellos como a la FIA, su apoyo y su sólida colaboración. Esperamos con ilusión dar la bienvenida a los aficionados de todo el mundo a Bahréin cuando regrese la F1″, expresó.
Aparentemente, es una decisión que se toma de forma unánime. “La Federación Saudí de Automovilismo y Motociclismo respeta la decisión tomada por la Fórmula 1 con respecto al calendario de carreras de 2026. Los aficionados de todo el Reino esperaban con ilusión el Gran Premio de Arabia Saudí de Fórmula 1 STC que se celebrará en Yeda este mes de abril, pero comprendemos los motivos de esta decisión y mantenemos una estrecha colaboración con la Fórmula”, se sumó el príncipe Khalid bin Sultan Al-Abdullah Al-Faisal, presidente de la Federación Saudí de Automovilismo y Motociclismo (SAMF) y presidente de la Compañía Saudí de Automovilismo (SMC).