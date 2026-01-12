La Fórmula 1 2026 y la batalla contra el peso: el gran desafío técnico que puede definir la nueva era
A pocas semanas del inicio de las pruebas de pretemporada, las escuderías de la Fórmula 1 enfrentan uno de los dilemas más complejos de la nueva normativa que entrará en vigencia en 2026: cómo alcanzar la drástica reducción del peso mínimo de los monoplazas. La categoría introdujo cambios estructurales profundos en el reglamento técnico con el objetivo de revertir el aumento de más de 200 kilos registrado en las últimas dos décadas, una meta que ya genera preocupación entre los equipos y podría incidir directamente en el rendimiento y el orden competitivo desde el arranque del campeonato.
Entre las principales novedades, el reglamento establece autos más pequeños, más livianos y con aerodinámica activa en los alerones, además de un nuevo peso mínimo de 768 kilogramos, lo que implica una reducción de 32 kg respecto al límite vigente en 2025, fijado en 800 kg.
Según explicó el portal especializado Motorsport, esta baja se logra “a pesar del aumento del peso de la batería para adaptarlo a una distribución casi 50/50 entre el motor de combustión interna y el sistema MGU-K ampliado”. En ese sentido, la clave estará en la reducción de dimensiones: el chasis será 100 milímetros más estrecho y la distancia entre ejes se acortará en 200 milímetros, acompañada por neumáticos más angostos, lo que debería contribuir a la disminución total del peso.
Más allá de que el reglamento fija un límite mínimo y no impide competir con autos más pesados, el peso es determinante en pista. Cada kilo extra penaliza el rendimiento y, de acuerdo con Motorsport, “cada 10 kg adicionales equivalen a unas tres décimas por vuelta”. En un contexto de paridad extrema, llegar al mínimo reglamentario podría marcar diferencias decisivas en los primeros Grandes Premios.
Sin embargo, varios protagonistas se muestran escépticos sobre la posibilidad de cumplir con ese objetivo en el corto plazo. El director de Williams, James Vowles, admitió durante el GP de Abu Dabi: “Creo que la mayoría tendrá sobrepeso. Es un objetivo muy ambicioso, pero manejable. En cinco o diez meses después de la publicación del reglamento debería estar en un nivel razonable”.
Una mirada similar expresó Andrew Shovlin, director de ingeniería de pista de Mercedes, quien reconoció que “el peso es un gran desafío” y remarcó que “el límite no se estableció sumando componentes, simplemente se impuso”.
Desde la FIA, el director de monoplazas Nikolas Tombazis dejó en claro que la intención es profundizar esta línea en el futuro: “A todos nos gustaría que los autos fueran mucho más ligeros. Es un equilibrio entre las finanzas, la libertad tecnológica, las consideraciones medioambientales y la emoción de la Fórmula 1”.
La experiencia reciente alimenta las dudas. El reglamento introducido en 2022 obligó a varias escuderías a competir con entre 10 y 20 kg de sobrepeso en el inicio del ciclo técnico, encareciendo el desarrollo y condicionando la evolución. Para dimensionar el problema: en 2008 el peso mínimo era de 548 kg, mientras que en 2025 alcanzó los 800 kg, y con tanques llenos algunos autos superaban los 900 kg.
Por ese motivo, la verificación del peso es uno de los controles más estrictos de la FIA. Al finalizar cada carrera, todos los monoplazas son pesados, y cualquier incumplimiento deriva en descalificación. La normativa detalla incluso el peso mínimo de cada componente, desde el motor hasta el volante. Los pilotos también son pesados, ya que el reglamento fija un mínimo de 80 kg, incluyendo indumentaria y casco. Si el corredor pesa menos, se agrega lastre en el cockpit.
Desde el punto de vista de los pilotos, la tendencia es bienvenida. Fernando Alonso, quien compitió con autos de alrededor de 600 kg a comienzos de su carrera, fue contundente: “Los coches actuales son demasiado pesados y grandes; no son realmente divertidos de conducir”. En la misma línea, George Russell afirmó: “Estamos yendo en la dirección correcta haciendo los autos más pequeños y ligeros”.
Considerada como una de las reformas técnicas más profundas en la historia de la categoría, la normativa 2026 debutará oficialmente en pista el 26 de enero, con la primera tanda de pretemporada en el Circuito de Cataluña, en Barcelona. Luego habrá dos sesiones de test en Bahréin, del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero. El Gran Premio de Australia, el 8 de marzo, marcará el inicio formal de una temporada donde el peso podría ser tan decisivo como la potencia o la aerodinámica.