La Finca Fénix obtuvo doble medalla de oro en el Concurso Internacional Vinus 2025
La Finca Fénix, situada en La Criolla, recibió un prestigioso reconocimiento internacional al ser premiada en el Concurso Vinus 2025, donde su vino 329 Marselan obtuvo una doble medalla de oro con 97 puntos.
“Queremos felicitar y agradecer públicamente a todos quienes ponen su esfuerzo, conocimientos, pasión y tiempo, para que cada año el vino 329 alcance los más altos estándares de calidad a nivel internacional”, destacaron desde la empresa.
El Concurso Vinus es uno de los eventos más relevantes en América para la evaluación y premiación de vinos y licores, abarcando desde los artesanales hasta los de alta gama.
Además de reconocer a los mejores productos, promueve la conciencia sobre los beneficios nutricionales y para la salud del vino, alentando su consumo responsable como un elemento de civilización.
El certamen cuenta con un jurado internacional de expertos, que evalúa cada vino en función de su calidad y relación precio-calidad, otorgando puntajes que impactan en el Ranking Mundial de Vinos y Licores.
Fuente: El Entre Ríos – Finca Fénix