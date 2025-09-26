La FIFA sancionó a siete futbolistas por falsificación de documentos, entre ellos tres argentinos
La FIFA anunció este viernes una sanción de un año para siete futbolistas por falsificación de documentos en el marco del proceso para representar a la selección de Malasia. La Federación Malasia de Fútbol (FAM) también recibió un castigo económico por su responsabilidad en el caso. Entre los jugadores sancionados figuran los argentinos Imanol Machuca, Facundo Garcés y Rodrigo Holgado, actualmente en Vélez, Alavés de España y América de Cali de Colombia, respectivamente.
La Comisión Disciplinaria de la FIFA detalló en su comunicado oficial que los siete jugadores —Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui y Hector Alejandro Hevel Serrano— infringieron el artículo 22 del Código Disciplinario, relativo a la falsificación de documentos.
El artículo establece que cualquier persona que falsifique o utilice documentos falsificados en actividades relacionadas con el fútbol será sancionada con una multa y una suspensión mínima de 12 meses. Además, una asociación o club puede ser considerado responsable por actos de falsificación cometidos por sus jugadores o directivos.
Detalles del caso
La investigación se originó a partir de consultas realizadas por la FAM a la FIFA sobre criterios de convocatoria. Según la Comisión Disciplinaria, la federación utilizó documentación manipulada para incluir a los jugadores mencionados, quienes disputaron el partido contra Vietnam el 10 de junio de 2025, correspondiente a la tercera ronda de los clasificatorios para la Copa Asiática de la AFC Arabia Saudita 2027.
Tras recibir denuncias relacionadas con la elegibilidad de los futbolistas, la FIFA evaluó la documentación y aplicó sanciones económicas y deportivas. Los jugadores deberán pagar 2.500 francos suizos cada uno y no podrán participar en actividades relacionadas con el fútbol por 12 meses, mientras que la FAM fue multada con 350.000 francos suizos.
La Federación Malasia confirmó que apelará la decisión, asegurando que actuaron de buena fe y siguiendo los procedimientos establecidos por la FIFA. Según su versión, la organización ya había recibido aprobación oficial para la elegibilidad de los jugadores.
Rendimiento de los jugadores sancionados
- Imanol Machuca: actual en Vélez, lleva 1.222 minutos en 22 partidos, con un gol y una asistencia en el Torneo Clausura.
- Facundo Garcés: zaguero central del Alavés, jugó todos los minutos en los primeros seis partidos de La Liga 2025 y es titular habitual bajo la dirección de José Bordalás.
- Rodrigo Holgado: delantero de América de Cali, suma 8 goles y 2 asistencias en 39 partidos en 2025.
Los otros implicados incluyen futbolistas de España, Brasil, Países Bajos y Malasia, quienes también recibieron la suspensión de un año.
Comunicado completo de la FIFA
La Comisión Disciplinaria de la FIFA informó que derivó al Tribunal del Fútbol de la FIFA la revisión de los criterios de convocatoria de la selección de Malasia y que la decisión puede apelarse ante la Comisión de Apelación de la FIFA dentro de los 10 días posteriores a la notificación.