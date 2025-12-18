La FIFA develó la incógnita: La Finalissima tiene día, hora y lugar
La Finalissima 2026 ya tiene fecha, sede y horario confirmados. Argentina y España se enfrentarán el viernes 27 de marzo de 2026 en el Estadio Lusail, en Qatar, a las 21 horas locales. En Argentina, el partido se verá desde las 15, mientras que en España comenzará a las 19. El duelo reunirá a los campeones de la Copa América 2024 y la Eurocopa 2024, respectivamente.
El anuncio fue realizado de manera conjunta por la CONMEBOL, la UEFA, la AFA y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). El encuentro se disputará en el mismo año del Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, lo que potencia su relevancia dentro del calendario internacional.
Desde la organización destacaron el valor simbólico del evento. El presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, sostuvo que se trata de “un símbolo de cooperación y respeto entre confederaciones” y una oportunidad para que los hinchas disfruten de un acontecimiento histórico. En la misma línea, el titular de la UEFA, Aleksander Ceferin, remarcó que el partido “representa la unión de dos continentes futbolísticos” y el alcance global del fútbol de élite.
La Finalissima, también conocida como Copa de Campeones Conmebol-UEFA, forma parte del acuerdo entre ambas confederaciones para enfrentar a los campeones de Sudamérica y Europa. En la edición anterior, disputada en 2022, la Selección Argentina venció 3-0 a Italia en Wembley, con Lionel Messi como figura, en la antesala de la consagración mundial en el mismo estadio de Lusail.
Argentina llega como vigente campeona continental y líder de las Eliminatorias Sudamericanas, mientras que España obtuvo la Eurocopa 2024 tras imponerse a Inglaterra en la final disputada en Berlín. El choque promete ser uno de los grandes atractivos del año previo a la Copa del Mundo, tanto por el nivel de los equipos como por el escenario elegido.
Las entidades organizadoras informaron que en las próximas semanas se conocerán más detalles sobre la logística del evento y el sistema de venta de entradas.