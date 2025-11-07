La FIFA anunció los nominados a los premios The Best 2025: Messi y Dibu Martínez, entre los destacados argentinos
La FIFA reveló la lista oficial de nominados para los premios The Best 2025, que reconocen anualmente a los futbolistas, entrenadores y arqueros más destacados del fútbol masculino y femenino a nivel mundial.
En la nómina difundida por el máximo organismo del fútbol aparecen dos referentes argentinos: Emiliano “Dibu” Martínez, nominado como mejor arquero del año, y Lionel Messi, incluido entre los candidatos al Once Ideal en la categoría de delanteros.
El capitán de la Selección argentina comparte terna con otros campeones del mundo, como Nicolás Otamendi, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez, todos candidatos a integrar la formación ideal de la temporada 2024-2025.
Los nominados más destacados de los premios The Best
La edición 2025 de los galardones presenta un abanico de grandes figuras del fútbol internacional, con predominio de jugadores de la Premier League, La Liga y la Ligue 1.
- Premio The Best al Arquero de la FIFA:
Emiliano “Dibu” Martínez (Aston Villa), ganador en 2022 y 2024, buscará repetir el reconocimiento. Competirá con Thibaut Courtois (Real Madrid), Alisson Becker (Liverpool), Manuel Neuer (Bayern Múnich), David Raya (Arsenal), Wojciech Szczęsny (Barcelona) y Gianluigi Donnarumma (Manchester City).
- Premio The Best al Jugador de la FIFA:
La disputa combina experiencia y juventud. El favorito es Ousmane Dembélé (París Saint-Germain), actual Balón de Oro, seguido por la revelación Lamine Yamal (Barcelona), que compite junto a Pedri y Raphinha. Por el Real Madrid, figura Kylian Mbappé, mientras que el PSG suma a Achraf Hakimi, Nuno Mendes y Vitinha.
- Premio The Best al Entrenador de la FIFA:
Entre los técnicos más destacados se encuentran Hansi Flick (Barcelona) y Luis Enrique (PSG). También fueron nominados Mikel Arteta, Javier Aguirre, Arne Slot, Enzo Maresca y Roberto Martínez.
- Premio The Best a la Afición de la FIFA:
La pasión argentina vuelve a decir presente con Alejandro Ciganotto, hincha de Racing Club, nominado por su camino a pie desde Argentina hasta Río de Janeiro para acompañar a su equipo en la semifinal de la Copa Libertadores. Compite con Manolo el del Bombo, ícono de la hinchada española, y los fanáticos del Zakho FC de Irak.
¿Cuándo será la gala de los The Best 2025?
La FIFA confirmará próximamente la fecha y el lugar de la ceremonia, aunque tradicionalmente se celebra a comienzos del año siguiente en una ciudad europea. Allí se conocerán los ganadores de la temporada 2024-2025, en una gala que promete reunir a las máximas estrellas del fútbol mundial.