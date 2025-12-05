La FIFA anunciará este sábado el fixture completo del Mundial 2026 tras el sorteo en Washington
Tras la realización del sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 en Washington, la FIFA aguardará un día más para definir y presentar el cronograma completo de todos los partidos. El anuncio oficial será el sábado 6 de diciembre, en una transmisión en vivo que promete generar gran expectativa en todo el mundo.
El evento se emitirá desde Washington, DC, a las 14:00 (hora argentina), apenas 24 horas después del sorteo que determinará los 12 grupos de cuatro selecciones. Será entonces cuando los hinchas podrán conocer exactamente cuándo y dónde jugarán sus equipos, un dato clave para planificar viajes y seguir la competencia.
Cómo será el anuncio del fixture del Mundial 2026
La presentación estará encabezada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, acompañado por leyendas del fútbol y representantes de los 42 equipos clasificados, además de las selecciones que aún compiten por las últimas plazas. El programa incluirá análisis de los cruces, reacciones en vivo y la confirmación de las sedes y horarios de los 104 partidos, en la que será la Copa del Mundo más grande de la historia.
La transmisión podrá verse en FIFA.com, en el canal de YouTube de FIFA y en los canales de televisión que poseen los derechos oficiales.
Criterios para el armado del calendario del Mundial 2026
Con casi dos millones de entradas vendidas, la planificación del fixture buscará asegurar las mejores condiciones para selecciones y espectadores, incluida la posibilidad de que los hinchas vean a sus equipos en horarios accesibles según su región. La versión final del calendario será publicada en marzo, luego de los repechajes que otorgarán las últimas seis plazas.
Calendario inicial de la fase de grupos: cuándo debuta Argentina
Según la programación preliminar, el debut de Argentina se ubicará entre el viernes 12 y el miércoles 17 de junio. Esta es la distribución completa de los primeros partidos:
Jueves 11 de junio de 2026
• Partido 1 – Grupo A (México #1) – Estadio Ciudad de México
• Partido 2 – Grupo A – Estadio Guadalajara
Viernes 12 de junio 2026
• Partido 3 – Grupo B (Canadá #1) – Toronto Stadium
• Partido 4 – Grupo D (EE.UU. #1) – Los Angeles Stadium
Sábado 13 de junio 2026
• Partido 5 – Grupo C – Boston Stadium
• Partido 6 – Grupo D – BC Place Vancouver
• Partido 7 – Grupo C – New York New Jersey Stadium
• Partido 8 – Grupo B – San Francisco Bay Area Stadium
Domingo 14 de junio 2026
• Partido 9 – Grupo E – Philadelphia Stadium
• Partido 10 – Grupo E – Houston Stadium
• Partido 11 – Grupo F – Dallas Stadium
• Partido 12 – Grupo F – Estadio Monterrey
Lunes 15 de junio 2026
• Partido 13 – Grupo H – Miami Stadium
• Partido 14 – Grupo H – Atlanta Stadium
• Partido 15 – Grupo G – Los Angeles Stadium
• Partido 16 – Grupo G – Seattle Stadium
Martes 16 de junio 2026
• Partido 17 – Grupo I – New York New Jersey Stadium
• Partido 18 – Grupo I – Boston Stadium
• Partido 19 – Grupo J – Kansas City Stadium
• Partido 20 – Grupo J – San Francisco Bay Area Stadium
Miércoles 17 de junio 2026
• Partido 21 – Grupo L – Toronto Stadium
• Partido 22 – Grupo L – Dallas Stadium
• Partido 23 – Grupo K – Houston Stadium
• Partido 24 – Grupo K – Estadio Ciudad de México
Las 16 ciudades sede del Mundial 2026
El torneo se disputará en estadios de México, Estados Unidos y Canadá, con las siguientes sedes oficiales:
Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Toronto, Vancouver, Los Ángeles, San Francisco Bay Area, Boston, Nueva York Nueva Jersey, Philadelphia, Houston, Dallas, Miami, Atlanta, Kansas City y Seattle.
El fixture completo: fase de grupos y eliminación directa
El calendario abarca todos los encuentros del certamen: fase de grupos, dieciseisavos de final, octavos, cuartos, semifinales, tercer puesto y final.
Partidos destacados:
• Domingo 19 de julio de 2026: Final del Mundial en el New York New Jersey Stadium.
• Sábado 18 de julio de 2026: Partido por el tercer puesto en Miami Stadium.
• Martes 14 y miércoles 15 de julio de 2026: Semifinales en Dallas y Atlanta.