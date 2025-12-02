La Fiesta Provincial del Patí Gualeyo llega con récord de embarcaciones y pleno impulso turístico
La Fiesta Provincial del Patí Gualeyo, uno de los concursos de pesca más convocantes de la región, anticipa una edición récord durante el fin de semana largo en Gualeguay, donde se reunirán 260 embarcaciones para la competencia que ya fue declarada fiesta provincial.
La presentación oficial tuvo lugar en Paraná, bajo modalidad showroom, organizada por la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, y la Secretaría de Turismo de Entre Ríos. El evento deportivo y turístico se consolida como uno de los más destacados del calendario provincial.
Un evento estratégico para el turismo entrerriano
El director general de la Secretaría de Turismo, Sebastián Bel, subrayó la importancia de la propuesta: “Estamos muy contentos de presentar esta sexta edición del Patí Gualeyo en el marco de un fin de semana largo, el último del calendario nacional. Es una propuesta que le da un valor agregado a este destino que es Gualeguay, donde seguramente la ocupación va a ser plena”.
Bel también remarcó que la fiesta se alinea con los lineamientos provinciales de turismo activo y cobra mayor relevancia en un contexto complejo: “Después de un invierno muy difícil para el sector turístico, nos propusimos trabajar fuertemente con cada municipio para generar este tipo de eventos, muchos de los cuales son impulsados por organizaciones civiles o privados que invierten para que la localidad se transforme en un destino de eventos”.
Participación récord y fuerte llegada de turistas
Por su parte, Ernesto Bongio, secretario de la Asociación Civil Peña Amigos del Bocha, entidad organizadora del concurso, destacó el crecimiento sostenido del certamen y el interés sin precedentes en esta edición:
“Nos vimos desbordados en cuanto a participación. Cerramos inscripciones hace más de diez días y tenemos cerca de 40 lanchas en lista de espera. Son 260 embarcaciones, alrededor de 780 pescadores, de los cuales casi el 70% llega de otras localidades y provincias”, señaló.
Agregó que estas cifras ratifican el impacto turístico: “Eso habla de la gran concurrencia de turistas que recibe la ciudad”.
La competencia y su impacto en la comunidad
El torneo se desarrolla en modalidad anclada o al garete, en la zona de la boca del río Gualeguay con el Paraná, con largada desde Puerto Ruiz. La jornada finaliza con una cena-show, entrega de premios, sorteos —incluyendo embarcaciones fabricadas localmente— y presentaciones culturales como comparsas carnavaleras.
El evento no solo convoca a pescadores: moviliza al sector turístico, comercios, servicios náuticos y organizaciones locales. En su última edición se entregaron más de 50 millones de pesos en premios, un indicador del peso económico y social que la fiesta tiene para toda la región.