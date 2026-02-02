La Fiesta Nacional del Mate suma Matecito, ArteMate y Pariente del Mar con acceso libre
La Fiesta Nacional del Mate amplía su propuesta cultural con tres espacios artísticos de acceso libre pensados para públicos diversos: Matecito, un escenario destinado a las infancias; ArteMate, un sector donde confluyen expresiones visuales y literarias; y Pariente del Mar, un escenario frente al río con rock, pop, electrónica, sonidos urbanos y performances en vivo.
Las infancias contarán con un espacio especialmente diseñado para su disfrute y participación en la 35° Fiesta Nacional del Mate: Matecito. Será un escenario dedicado a niñas y niños, con propuestas artísticas que combinan música, juego, creatividad y experiencias lúdicas, y que se desarrollará los días 6 y 7 de febrero, a partir de las 19, en inmediaciones de la Sala Mayo, en la esquina de Felipe Ascúa y Presidente Dr. Raúl Ricardo Alfonsín.
Durante ambas jornadas, el público podrá disfrutar de una grilla integrada por Corriendo el Matecito, Mequetrefes a pedal, Las Tutucas, Circo Estelar, Cajas Lambe Lambe y un stand de glitter. La programación estará íntegramente a cargo de artistas locales, poniendo en valor propuestas culturales pensadas para el público infantil.
Matecito propone un lugar de encuentro para compartir en familia, donde el arte se presenta desde una mirada cercana y accesible, a través de espectáculos musicales, propuestas teatrales, circo y acciones participativas orientadas a despertar la imaginación y el disfrute de los más pequeños.
El jueves 6 de febrero se presentarán Mequetrefes a pedal y Las Tutucas, mientras que el viernes 7 de febrero será el turno de Corriendo el Matecito. En ambas jornadas, Circo Estelar acompañará con intervenciones pensadas para el público infantil.
ArteMate
En Casa de la Costa, de 19 a 22, se desarrollará ArteMate, un nuevo espacio dedicado a las artes visuales y a las prácticas artísticas participativas. La propuesta busca ampliar la experiencia del festival a través del encuentro entre el público, la identidad local y el arte contemporáneo.
ArteMate incorpora lenguajes visuales, gráficos y multimediales que dialogan con la cultura del mate, el territorio y la comunidad. Participarán Shagrada Medra, Artistas para el Pueblo, el equipo de diseño multimedial, Universo Jaimo, Dicho y mate con una acción literaria, Acuario Virtual, Victorima y una feria de editoriales y librerías locales.
Con una impronta abierta y accesible, el espacio propone al arte como una práctica colectiva, promoviendo la participación activa del público, el juego, la experimentación y el trabajo colaborativo.
Pariente del Mar
Los días 6 y 7 de febrero, desde las 19, se desarrollará el escenario Pariente del Mar en inmediaciones de la Sala Mayo, en Puerto Nuevo. Este espacio está pensado para visibilizar la producción artística alternativa de la ciudad en un entorno frente al río.
La grilla incluye a Aka Nacio, AUGE, Cinturón de Bonadeo, Cuero al Viento, Las Modas, Natalia Benedetich, Pequeños Seres, Play Flow Performer y Al+ Studio Crew, conformando una programación que cruza rock, pop, electrónica, sonidos urbanos y performances.
El viernes 6 de febrero se presentarán Cinturón de Bonadeo, Las Modas, Cuero al Viento, AUGE, Natalia Benedetich, Pequeños Seres y Aka Nacio. El sábado 7 de febrero será el turno de Al+ Studio Crew. En ambas jornadas, Play Flow Performer acompañará con intervenciones performáticas.
Con estos espacios, la Fiesta Nacional del Mate fortalece el acompañamiento a la producción cultural local y consolida escenarios abiertos que amplían la experiencia de una celebración popular, diversa y participativa.