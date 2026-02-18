Maran Suites & Towers

La Feria Vuelta a Clases recorrerá distintos barrios de Paraná

Redacción | 18/02/2026 | Paraná | No hay comentarios

En la antesala del inicio del ciclo lectivo, la Municipalidad impulsa una nueva edición de la Feria Vuelta a Clases, una propuesta que acerca útiles, mochilas, calzado e indumentaria escolar a precios accesibles en diferentes puntos de la ciudad.

La actividad comenzó este miércoles en la Escuela Hogar Eva Perón y continuará en barrio Vicoer, barrio Balbi y Parque Gazzano.

El subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, destacó que se trata de la tercera edición de la iniciativa: “Esta propuesta de impulso a la comercialización, en el marco de la gestión de la intendenta Rosario Romero, genera trabajo para emprendedores, productores, comercios locales y cooperativas textiles que ofrecen productos de calidad a precios populares”.

Además, señaló que en 2024 y 2025 la feria fue ampliamente acompañada por los vecinos: “Es una manera de cuidar el bolsillo de las familias”. La convocatoria a feriantes se realizó previamente mediante una instancia pública articulada con el área de vecinales.

Cronograma de la feria

La propuesta continuará durante la semana en los siguientes puntos, de 8 a 12.30 hs:

  • Jueves: Barrio Vicoer (Costanera Oeste y Casiano Calderón)
  • Viernes: Barrio Balbi (Sarmiento y 25 de Junio)
  • Sábado: Parque Gazzano

Kits escolares a precios accesibles

Bustamante explicó que la feria ofrece kits completos para nivel primario y secundario, además de mochilas, cartucheras, zapatillas e indumentaria elaborada por cooperativas textiles de la ciudad.

Kit Primaria – $13.000

  • Lápices de colores largos x12
  • Lápiz negro y goma
  • Regla 20 cm
  • Tijera 13 cm
  • Cuaderno tapa dura 42 hojas (amarillo)
  • Canopla 1 cierre
  • Etiquetas adhesivas (plancha x6)
  • Marcadores x10 colores
  • Adhesivo sintético 30 gr
  • Sacapuntas
  • Repuesto para dibujo
  • Papel glacé metalizado x10
  • Pincel Nº 8

Kit Secundaria/Superior – $19.000

  • Bolígrafo negro, azul y rojo
  • Set de geometría 20 cm (3 piezas)
  • Carpeta A3
  • Lápiz y goma
  • Lápices de colores x12
  • Repuesto América rayado (96 hojas)
  • Sacapuntas
  • Adhesivo 30 gr
  • Marcadores x10 colores
  • Separadores de colores
  • Cuaderno A4 con espiral (42 hojas)
  • Microfibra fucsia
  • Lápiz intro

Desde el Municipio remarcaron que la iniciativa busca acompañar a las familias en el comienzo de clases y fortalecer la economía local, promoviendo el trabajo de comerciantes y cooperativas de la ciudad.

