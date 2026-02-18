La Feria Vuelta a Clases recorrerá distintos barrios de Paraná
En la antesala del inicio del ciclo lectivo, la Municipalidad impulsa una nueva edición de la Feria Vuelta a Clases, una propuesta que acerca útiles, mochilas, calzado e indumentaria escolar a precios accesibles en diferentes puntos de la ciudad.
La actividad comenzó este miércoles en la Escuela Hogar Eva Perón y continuará en barrio Vicoer, barrio Balbi y Parque Gazzano.
El subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, destacó que se trata de la tercera edición de la iniciativa: “Esta propuesta de impulso a la comercialización, en el marco de la gestión de la intendenta Rosario Romero, genera trabajo para emprendedores, productores, comercios locales y cooperativas textiles que ofrecen productos de calidad a precios populares”.
Además, señaló que en 2024 y 2025 la feria fue ampliamente acompañada por los vecinos: “Es una manera de cuidar el bolsillo de las familias”. La convocatoria a feriantes se realizó previamente mediante una instancia pública articulada con el área de vecinales.
Cronograma de la feria
La propuesta continuará durante la semana en los siguientes puntos, de 8 a 12.30 hs:
- Jueves: Barrio Vicoer (Costanera Oeste y Casiano Calderón)
- Viernes: Barrio Balbi (Sarmiento y 25 de Junio)
- Sábado: Parque Gazzano
Kits escolares a precios accesibles
Bustamante explicó que la feria ofrece kits completos para nivel primario y secundario, además de mochilas, cartucheras, zapatillas e indumentaria elaborada por cooperativas textiles de la ciudad.
Kit Primaria – $13.000
- Lápices de colores largos x12
- Lápiz negro y goma
- Regla 20 cm
- Tijera 13 cm
- Cuaderno tapa dura 42 hojas (amarillo)
- Canopla 1 cierre
- Etiquetas adhesivas (plancha x6)
- Marcadores x10 colores
- Adhesivo sintético 30 gr
- Sacapuntas
- Repuesto para dibujo
- Papel glacé metalizado x10
- Pincel Nº 8
Kit Secundaria/Superior – $19.000
- Bolígrafo negro, azul y rojo
- Set de geometría 20 cm (3 piezas)
- Carpeta A3
- Lápiz y goma
- Lápices de colores x12
- Repuesto América rayado (96 hojas)
- Sacapuntas
- Adhesivo 30 gr
- Marcadores x10 colores
- Separadores de colores
- Cuaderno A4 con espiral (42 hojas)
- Microfibra fucsia
- Lápiz intro
Desde el Municipio remarcaron que la iniciativa busca acompañar a las familias en el comienzo de clases y fortalecer la economía local, promoviendo el trabajo de comerciantes y cooperativas de la ciudad.