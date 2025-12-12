La Feria Navideña será el 23 de diciembre en la Plaza Gobernador Enrique Carbó Ortiz
El martes 23 de diciembre a partir de las 18 horas en la plaza Gobernador Enrique Carbó Ortiz de Paraná, se realizará la Feria Navideña, impulsada por el Ministerio de Desarrollo Humano en colaboración con la Municipalidad de Paraná, Vicegobernación, Enersa, la Secretaría de Cultura y el Museo de Casa de Gobierno.
Participando más de 100 emprendimientos, música en vivo y espacio gastronómico, esta propuesta será ideal para adquirir los obsequios navideños para toda la familia.
Los asistentes se encontrarán en la Feria Navideña con una amplia gama de propuestas de distintos rubros: marroquinería, indumentaria, accesorios, objetos decorativos y funcionales, juguetes, sahumerios artesanales, accesorios para mascotas, productos de aromaterapia, aromatizantes de ambientes, porcelanas, cuadros y sublimados, tejidos, bijou de diseño, bordados, blanquería, elementos de eco cuero, madera, alimentos agroecológicos. Contará con un amplio espacio gastronómico y música en vivo.
Además, estarán exponiendo emprendedores de Manos Entrerrianas, estrenando la nueva imagen de la marca resultado de un proceso participativo con la comunidad.
Esta feria constituye un espacio de encuentro que permite fortalecer la comercialización de productos elaborados por emprendedores entrerrianos, promoviendo el consumo local y la generación de oportunidades para el sector.