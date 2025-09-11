La Feria en tu Barrio volvió a Bajada Grande con productos locales y precios populares
La Municipalidad de Paraná reeditó la propuesta “Feria en tu Barrio” en la zona de Bajada Grande, ofreciendo un espacio de encuentro entre productores locales, emprendedores y vecinos. La iniciativa busca impulsar la economía local, fortalecer la soberanía alimentaria y garantizar el acceso a alimentos frescos y de calidad a precios populares.
La feria brinda un canal de promoción y venta directa, lo que permite a los productores acercar sus elaboraciones sin intermediarios, mientras que las familias acceden a productos esenciales en su propio barrio.
El subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, remarcó que “esta política pública de la gestión de la intendenta Rosario Romero tiene que ver con soberanía alimentaria, generando un punto de venta para nuestros productores, nuestros emprendedores locales, y acercando productos de excelente calidad a muy buenos precios a los y las paranaenses”.
Por su parte, el presidente de la comisión vecinal de Bajada Grande, Gastón Bataglia, valoró el trabajo conjunto con el municipio para llevar adelante la propuesta: “Agradecidos al municipio por haber traído nuevamente la Feria. Nuestra prioridad es seguir trabajando con todos los actores sociales de esta comunidad”.
La agenda de la feria continuará esta semana en distintos puntos de la ciudad. El jueves se instalará en la comisión vecinal Las Bases (Cochrane y Ghiggi) de 9 a 12:30 horas, mientras que el sábado estará presente en su espacio habitual de la Plaza Sáenz Peña.