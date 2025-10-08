“La Feria en tu barrio” llegó al Tiro Federal con gran participación vecinal
La propuesta municipal “La Feria en tu barrio” se realizó este miércoles en la Plaza de la Amistad, ubicada en Brown y Díaz Vélez, en la jurisdicción de la Comisión Vecinal Tiro Federal. La iniciativa, impulsada por la Municipalidad de Paraná, acerca junto a emprendedores locales alimentos a precios populares, con el objetivo de apoyar a la comunidad y fomentar el consumo paranaense.
El subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, destacó el éxito de la jornada: “Hubo muy buenas ventas para los puesteros, porque se trata de una arteria muy transitada y por el trabajo de difusión que hizo la comisión vecinal”.
Bustamante explicó que la actividad forma parte de un trabajo conjunto con los vecinos: “Es un pedido que nos hizo la intendenta Rosario Romero, que trabajemos con las comisiones vecinales y asociaciones civiles de la ciudad”.
Además, subrayó los beneficios de la propuesta: “La gente puede comprar productos a precios populares y de muy buena calidad, en línea con la idea de soberanía alimentaria”, y agregó que la feria se ha consolidado como una política pública. Hasta el momento, se realizaron ediciones en 68 puntos diferentes de la ciudad.
La presidenta de la Comisión Vecinal Tiro Federal, Stefania Andreolli, valoró la experiencia: “Trabajamos en conjunto con Producción para que cada feriante pueda sumarse al barrio. La calidad de los productos y los precios son muy bien recibidos por los vecinos”.
Por su parte, el secretario de la Comisión Vecinal, Rubén Navarro, resaltó: “Cuando llega el mercado, los vecinos siempre lo esperan, porque los productos son de muy buena calidad”.
Navarro también destacó la presencia activa del municipio: “Es importante que vengan a hacer difusión de lo que es nuestra vecinal y que se trabaje activamente en otras cuestiones que refieren a la cultura y al ordenamiento de la plaza”.