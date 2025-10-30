La Feria en tu Barrio estuvo en Vecinal Artigas
La Feria en tu Barrio volvió este miércoles a ofrecer sus productos en la Comisión Vecinal de Artigas. El subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, destacó “la excelente colaboración con la Comisión en materia de difusión y convocatoria, lo que permitió que los productores locales se sientan cómodos y bien recibidos”.
En ese marco, el funcionario apuntó que durante la gestión de la intendenta Rosario Romero se alcanzaron más de 70 puntos de la ciudad. “Esta política pública de soberanía alimentaria busca acercar alimentos a precios accesibles, siempre trabajando en conjunto con las comisiones vecinales y asociaciones civiles del territorio”, afirmó Bustamante.
La propuesta sigue acercando alimentos a precios populares a los vecinos de la ciudad. El programa de la Municipalidad de Paraná alcanza 70 puntos de distribución en la ciudad.
El próximo evento se llevará a cabo en la Peatonal San Martín el último jueves del mes, y el sábado en Plaza San Peña, sobre calle Villaguay.
La presidenta de la comisión vecinal de Artigas, Clelia Zapata, expresó la satisfacción de los vecinos con la llegada de la feria: “Estamos felices cada vez que llega la feria, ya que permite comprar alimentos de calidad a precios populares”.
La tesorera de la comisión, Stella Maris Godoy, agregó que la feria es una buena opción para los vecinos y valoró el esfuerzo por difundir el evento a través de las redes sociales. “Agradecemos al municipio por traer el mercado a nuestro barrio una vez al mes o cada dos meses. Es fundamental que la gente se entere y participe”, concluyó.