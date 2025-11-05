La Feria en Tu Barrio alcanzó 72 puntos de venta y sigue creciendo en Paraná
La Feria en Tu Barrio, impulsada por la Municipalidad de Paraná, continúa expandiendo su presencia en distintos sectores de la ciudad. Este miércoles estuvo presente en la Comisión Vecinal 3 de Febrero, en la plaza Friuli, y este jueves llegará a la vecinal Paisaje Sudeste (calle Zárate, entre Los Chanás y Los Yaros). La iniciativa ya suma 72 puntos de distribución en la capital entrerriana, acercando productos frescos y de calidad a precios accesibles.
El subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, destacó que esta política pública, impulsada por la gestión de la intendenta Rosario Romero, “está relacionada con la soberanía alimentaria y busca beneficiar tanto a los productores locales como a los vecinos. Con esta feria queremos acercar productos de calidad a muy buenos precios y atender las demandas de los paranaenses”.
Por su parte, la presidenta de la Comisión Vecinal 3 de Febrero, Andrea Dendau, celebró la llegada de la feria al barrio:
“Los vecinos están muy contentos y han acompañado la iniciativa. Este tipo de programas acercan el municipio a la gente y facilitan el acceso a productos de calidad a precios accesibles”.
En la misma línea, Silvia Almirón, vecina del barrio, expresó su satisfacción con la propuesta y valoró su desarrollo en espacios públicos:
“Es bueno que sea en una plaza, porque facilita el acceso y no molesta a nadie. Ayuda tanto a los vecinos como a los microemprendedores”.
Almirón también subrayó la importancia de contar con productos de buena calidad a bajo costo, especialmente en el contexto económico actual.
La Feria en Tu Barrio se consolida como un espacio de encuentro y promoción del consumo local, fomentando el desarrollo de pequeños productores y fortaleciendo el vínculo entre el municipio y las comunidades barriales.