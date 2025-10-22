La Feria en Tu Barrio alcanza 70 puntos de distribución en Paraná
La Feria en Tu Barrio, iniciativa de la Municipalidad de Paraná que busca ofrecer productos frescos y a precios accesibles, alcanzó un total de 70 puntos de distribución en la ciudad. Este miércoles, estuvo presente en el barrio Florida.
El subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, destacó la relevancia del programa: “Estamos contentos de estar en la comisión vecinal Florida, en el punto número 70 de lo que va de la gestión municipal. Hemos recorrido la ciudad trabajando con vecinales y asociaciones civiles para acercar productos de muy buena calidad y a precios accesibles, en el marco de una política pública vinculada a la soberanía alimentaria”.
Bustamante resaltó que “las devoluciones son muy buenas y los volúmenes de venta son importantes. Aunque algunos puntos tienen más afluencia que otros, el compromiso de los puesteros con la soberanía alimentaria es clave, y afortunadamente, las ventas y la elección de los paranaenses acompañan esta iniciativa”.
Asimismo, señaló que la intendenta Rosario Romero remarca la importancia de llegar a toda la población destinataria: “Estamos organizando junto con asociaciones civiles y comisiones vecinales para cubrir a todos los vecinos que demandan estos alimentos”. Además, indicó que los puesteros cuentan con al menos tres puntos de venta por semana, lo que permite ofrecer precios directos al consumidor, beneficiando tanto a compradores como a productores.
Por su parte, Jonathan Godoy, secretario de la comisión vecinal Florida, expresó la satisfacción de la comunidad: “Estamos muy contentos, los vecinos también. Es excelente que hayan venido al barrio; lo estábamos esperando con muchas ganas. Los vecinos están felices y esperamos que se pueda seguir realizando esta feria”.
La tesorera de la comisión, Lucrecia Godoy, agregó: “Trabajamos articuladamente con la municipalidad, los precios son muy buenos y es importante que las familias aprovechen esta oportunidad, especialmente en estos tiempos en que buscamos precios accesibles”.
Dónde estará la Feria esta semana
El subsecretario Oscar Bustamante confirmó que la Feria en Tu Barrio continuará su recorrido esta semana:
- Jueves: Barrio Mercantil, en la Plaza Juan Pablo II.
- Sábado: Barrio Sanz Peña, sobre calle Villaguay.