La Feria en tu Barrio acerca productos frescos y a precios populares en distintos puntos de Paraná
La Municipalidad de Paraná continúa con el programa La Feria en tu Barrio, una propuesta que ofrece junto a emprendedores locales alimentos frescos y de calidad a valores accesibles, con el doble objetivo de apoyar a la comunidad y fortalecer el consumo local.
El subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, destacó que la feria “representa una excelente oportunidad para que los vecinos accedan a productos frescos y de calidad a precios accesibles, al mismo tiempo que se impulsa la economía local”.
En esa línea, remarcó que la gestión de la intendenta Rosario Romero impulsa esta iniciativa “como parte de una política de Estado vinculada a la soberanía alimentaria, que facilita la formación y comercialización de emprendedores y productores locales”.
Cronograma de la feria
- Miércoles 17 de septiembre: Plaza 33 Orientales (Montevideo y Diamante).
- Jueves 18 de septiembre: Vecinal Tiro Federal, Plaza La Amistad (Almirante Brown y Díaz Vélez).
- Sábado 20 de septiembre: Plaza Sáenz Peña (calle Villaguay).
El horario será de 9 a 12:30.