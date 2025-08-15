La Feria del Libro Paraná Lee celebra su 13° edición y consolida su lugar como evento cultural del Litoral
La 13° edición de la Feria del Libro Paraná Lee abrió sus puertas este jueves en Sala Mayo, donde permanecerá hasta el domingo 17 de agosto con entrada libre y gratuita. El evento, organizado por la Municipalidad de Paraná, reúne a más de 75 editoriales de todo el país y propone actividades para todas las edades.
Un espacio para autores y lectores
La jornada inaugural contó con actividades para escuelas, talleres, conversatorios y presentaciones literarias a cargo de reconocidos escritores como Selva Almada, Emilia Delfino, Daniel Mecca y Graciela Chisty.
“La Feria del Libro vino a Paraná para quedarse, es un orgullo nuestro. Esta hermosa sala, que es un balcón al río como nuestra ciudad, alberga las mejores ideas cuando traemos los libros”, expresó la intendenta Rosario Romero, quien destacó el colorido y la diversidad de editoriales presentes.
Romero valoró el trabajo del programa Todas las Manos de la Municipalidad y definió a la feria como “una fiesta” que invita a la lectura: “El libro siempre nos transporta, nos ayuda, nos forma y nos hace volar”.
La coordinadora de la Editorial Municipal, Marcela Pautaso, subrayó la participación estudiantil: “Numerosas delegaciones recorrieron los más de 75 stands, participaron de talleres y charlas. Estamos orgullosos; es la mejor Feria del Litoral”.
Voces de los protagonistas
La escritora entrerriana Selva Almada, nacida en Villa Elisa, manifestó su alegría por participar: “Me encanta que la feria esté al lado del río y que haya tantos chicos de las escuelas”.
La periodista y escritora Emilia Delfino presentó su libro “La Generala”, biografía no autorizada de la vicepresidenta Victoria Villarruel: “Tuve un año de trabajo y unas 60 entrevistas para construir un libro sobre un personaje lleno de enigmas y secretos”.
Por su parte, el escritor Roberto Chuit Roganovich, ganador del Premio Clarín de Novela 2024, reflexionó: “Estos espacios son un buen campo de intercambio de ideas que deberíamos preservar”.
Un encuentro que crece
Bajo el lema “Infinidad – Orillas – Ilusión”, la feria ofrece conversatorios, talleres, las Citas Mágicas y presentaciones editoriales. Es un espacio que, año tras año, fortalece el vínculo entre escritores y lectores del Litoral.
Actividades para el viernes
El cronograma de este viernes incluye:
- 12:00: Acto de apertura oficial.
- 13:30: Cita mágica “Manos de viento. Un viaje a la cueva de las manos” con Istvansch (con inscripción previa).
- 15:00: Conversatorio “Decir adiós” con Norma Morandini. Modera: Silvina Ríos.
- 15:00: Conversatorio “Musas recíprocas: vaivenes entre ciencia y arte” con Adolfo García. Modera: Romina Kippes.
- 17:00: Conversatorio “La lengua infinita” con Ariana Harwicz. Modera: Sandra Miguez.
- 18:00: Presentación “Puerto nuevo de Paraná. Imágenes e historia de sus primeros años 1903-1930” (Editorial Municipal Paraná – Eduner).
- 18:30: Conversatorio “El palpitar del papel” con Istvansch. Modera: Silvia Schierloh.
El programa completo puede consultarse en el sitio oficial del evento.