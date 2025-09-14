La Feria de Emprendedores Entrerrianos reunió a más de 40 proyectos en Paraná
La Feria de Emprendedores Entrerrianos, organizada por el Ministerio de Desarrollo Humano junto con la Municipalidad de Paraná, tuvo lugar el pasado viernes en la explanada peatonal de calle México y contó con una amplia concurrencia. Más de 40 emprendimientos de distintos rubros presentaron sus productos, consolidando este espacio como un ámbito de impulso a la producción local.
Los asistentes pudieron recorrer una variada propuesta que incluyó gastronomía, textiles, artesanías, decoración y proyectos innovadores, en una jornada que refuerza el objetivo de fortalecer la comercialización, el consumo interno y la generación de oportunidades para el sector emprendedor.
En el marco del encuentro, se firmaron convenios con comunas y municipios que se suman al programa Microcréditos para el Impulso Local, una iniciativa que busca acompañar a los emprendedores y promover la inclusión social y el desarrollo económico en Entre Ríos.
De forma paralela, la Secretaría de Cultura de la provincia inauguró en el Museo Casa de Gobierno la muestra itinerante Vexilología de Entre Ríos. La exposición reúne símbolos y banderas de 40 localidades entrerrianas, con el fin de revalorizar la historia e identidad de cada comunidad.
La disciplina de la vexilología, que estudia las banderas desde la historia, el diseño, la psicología y la sociología, se presenta bajo el lema Sumá tu símbolo. Contá tu historia. La propuesta apunta a fortalecer el sentido de pertenencia y visibilizar la diversidad cultural de la provincia.
La muestra, declarada de interés por la Cámara de Diputados de Entre Ríos, resalta el valor educativo, patrimonial y cultural de los símbolos locales.