La Feria de Artesanos y Emprendedores celebró el trabajo local con gran convocatoria por el Día de la Madre
La Feria de Artesanos y Emprendedores volvió a consolidarse como un tradicional espacio de encuentro y motor del trabajo local en Paraná. Durante el fin de semana largo, el paseo —instalado en la Costanera, junto a la Sala Mayo— reunió a cientos de visitantes en el marco de una propuesta especial por el Día de la Madre, que combinó productos artesanales, gastronomía regional y espectáculos para toda la familia.
El predio contó con 240 puestos de trabajo, lo que generó un intenso movimiento comercial y una gran participación de vecinos, turistas y excursionistas. Además, el patio gastronómico ofreció una variada propuesta de sabores locales, destacando la identidad culinaria de la región.
“El balance ha sido muy favorable. La idea era que la gente pudiera adelantar el regalo por el Día de la Madre, y sabemos que la gastronomía también trabajó muy bien. Desde la gestión de la intendenta Rosario Romero se hace un gran esfuerzo por ofrecer una agenda variada para paranaenses y turistas”, expresó el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante.
Impulso al trabajo y la innovación
La emprendedora María Luz Fáez, dedicada a la venta de piedras semipreciosas, celebró la respuesta del público: “Participar de la Feria siempre es positivo porque la gente acompaña y eso se valora mucho, tanto del público local como del turista. Estamos muy contentos por la convocatoria y el reconocimiento al trabajo artesanal”.
Por su parte, Mariana Ríos, responsable del emprendimiento Sabor Costero de Puerto Sánchez, destacó: “La experiencia ha sido muy buena, agradecemos a la Subsecretaría de Producción por habernos convocado. Es una oportunidad para trabajar y difundir la cultura de la costa a través de la gastronomía”.