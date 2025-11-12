La FCyT-UADER presentó la Tecnicatura Universitaria en Inteligencia Artificial
La Facultad de Ciencia y Tecnología de la UADER, presentó la Tecnicatura Universitaria en Inteligencia Artificial, una carrera de dos años, con título de validez nacional que comenzará a dictarse a partir de febrero de 2026 en la Sede Villaguay, con una modalidad presencial, que combina clases híbridas.
El acto se desarrolló este martes 11 de noviembre en la Sede Central Oro Verde de la FCyT, donde el decano, Abog. Esp. Juan Pablo Filipuzzi, firmó el convenio que hace posible el dictado de la nueva carrera con el intendente de Villaguay, Adrián Fuertes; y la Asociación Civil Cooperadora de la FCyT, a través de su presidente, Franco Virjan.
El vicerrector de UADER, Prof. Román Scattini, encabezó la ceremonia, de la que también fue parte el secretario de Modernización del Gobierno de Entre Ríos, Emanuel Gainza, quien resaltó que UADER es un aliado estratégico del Gobierno de Entre Ríos en la implementación de políticas públicas.
Además, a través de un video difundido en el acto, marcó su compromiso con la iniciativa el director del Instituto Nacional de Formación Docente (Infod), Martín Müller. El funcionario nacional, oriundo de Gualeguay, puso de relieve el reconocimiento nacional de la propuesta y celebró “la valentía de UADER de poner en marcha esta oportunidad para los entrerrianos”.
El decano de la FCyT agradeció al equipo de gestión y destacó el rol de la secretaria Académica, Mg. Diana Grinóvero; y de la secretaria de Investigación y Posgrado, Mg. Mariela Uhrig, quienes, junto a la secretaria Académica de UADER, Alfonsina Kohan, asumieron el desafío de plantear una propuesta novedosa, que cumple con las nuevas pautas previstas por la Nación, con el Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios.
“Esto no es casualidad. Este año presentamos la Maestría en Ciencia de Datos; ahora esta tecnicatura; en los próximos días daremos a conocer la Orientación en Robótica y Programación en el Colegio Superior del Uruguay y tenemos una serie de propuestas que van en línea con ver los desafíos del futuro, dando respuestas en el presente”, definió Filipuzzi.
La Tecnicatura Universitaria en Inteligencia Artificial es la primera de estas características en dictarse en la provincia y es una de dos a nivel nacional, junto con la Universidad Nacional de Rosario (UNR).
Explicó además por qué la primera cohorte se abre en la Sede Villaguay: “Es porque allí está el corazón de la provincia, porque creemos en la federalización de la universidad” y citó al ex gobernador Sergio Montiel respecto de la necesidad de que los entrerrianos podamos comenzar la escuela pública en Entre Ríos y terminar la formación universitaria en la provincia, con una mirada desarrollista desde la cual la Universidad genere conocimientos dirigidos a la transformación. “La UADER toma ese legado, el de sus creadores y lo lleva adelante”, subrayó el decano.
También resaltó que el intendente Fuertes “fue uno de los promotores de esta propuesta” y explicó: “Vino con la idea, la trabajamos en conjunto y va a financiar esta propuesta”, respecto de una medida del Municipio de costear el 50 por ciento del arancel de los estudiantes. En ese sentido, además, valoró la articulación entre distintos actores, mencionó especialmente el rol de Müller para la tramitación del aval a la carrera ante la Nación y resumió: “Damos un nuevo paso, acompañando los desafíos del mundo y generando oportunidades para todos los entrerrianos”.
A su turno, el intendente de Villaguay dio cuenta del plan de desarrollo para su ciudad, estrategia para la cual ha sido clave el vínculo con las universidades con asiento en la provincia. “La comunidad de Villaguay vive un antes y un después de la decisión de apostar a este perfil de ciudad”, dijo y mencionó ventajas sociales, económicas y culturales de la integración en Villaguay de jóvenes que llegan desde distintos puntos de la provincia y el país.
Asimismo, detalló las propuestas en marcha, con distintas instituciones educativas y dimensionó el impacto de añadir al perfil de ciudad esta Tecnicatura en Inteligencia Artificial de UADER que “es tan importante como lo fue la revolución industrial o la invención de la rueda”, graficó el intendente, al frente de un municipio que decidió apostar, con inversión de recursos públicos e infraestructura, para el desarrollo de estas propuestas de formación.
Por su parte, el vicerrector de UADER dijo estar orgulloso de estar anunciando la nueva carrera, y felicitó a la FCyT por avalar esta apuesta de manera unánime. “Se suele minimizar, pero la Universidad es un lugar de debate, de intercambio de mociones con las que se logra homogeneidad dentro de la heterogeneidad. Nunca hay que naturalizar la posibilidad de unificarnos en la propuesta”, resaltó Scattini.
“Esto es muy importante para la universidad pública. A veces hay críticas, pero cuando hay vínculos, cuando hay diálogo, cuando la Universidad juega, cuando tiene en cuenta la política, se forjan vínculos que hacen posible que crezcan estas ideas”, destacó el vicerrector.
En tanto, Gainza dijo sentirse “en casa”, en la FCyT, idea con la que dio paso a la enumeración de distintas iniciativas desarrolladas en conjunto con la casa de estudios en materia de capacitación y promoción de acciones de digitalización y modernización en el ámbito de la gestión pública.
Gainza afirmó que “la Universidad es un aliado estratégico del sector público y del sector privado” y valoró que ahora se logre el impulso “desde el corazón de Entre Ríos a una nueva oportunidad para nuestros jóvenes. Es la primera tecnicatura de este tipo en Entre Ríos y esto vuelve a hablar de las ganas de que nuestra provincia deje de ser espectadora y empiece a ser protagonista”, afirmó.
Planteó luego la importancia de apostar a este tipo de capacitaciones para fortalecer el trabajo en la provincia. Subrayó que abandonar esta estrategia “sería dejar afuera a todos los entrerrianos de una oportunidad de crecimiento y de trabajo” y aseguró que “cuatro de cada diez empleos están vinculados a la tecnología y esta tendencia se expande todos los días. Por eso, es una gran noticia que la universidad pública provincial anuncie esta nueva tecnicatura”, remarcó.
Del acto formaron parte, además, el decano de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud (FCVyS), Aníbal Sattler; por el rectorado UADER la secretaria Académica, Alfonsina Kohan; la secretaria de Comunicación, Verónica Gómez; y el secretario de Integración y Cooperación del rectorado Uader, Raúl Rousseaux; por la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, el secretario Académico, Fabricio Cabrera; y el secretario de Investigación, Javier Ríos; el secretario de Trabajo del Gobierno de Entre Ríos, Mariano Camoirano; funcionarios de la Municipalidad de Villaguay, estudiantes, docentes y trabajadores administrativos, técnicos y de servicios generales de la FCyT.
Para obtener más información sobre la carrera se puede visitar el siguiente enlace