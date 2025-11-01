La FCyT abre la inscripción para el ciclo lectivo 2026
La Facultad de Ciencia y Tecnología (FCyT) de la UADER inicia en noviembre el período de inscripción para cursar sus carreras de grado y pregrado durante el ciclo lectivo 2026. La oferta académica incluye trece carreras de grado y diez de pregrado, con sedes y extensiones áulicas en doce localidades de la provincia.
Fechas de inscripción
- Primera etapa: del 3 de noviembre al 19 de diciembre.
- Segunda etapa: del 19 de enero al 6 de febrero de 2026.
El proceso es totalmente online a través del sistema de gestión académica SIU Guaraní. Los aspirantes deben crear un usuario con correo electrónico válido, completar el formulario de inscripción, seleccionar la carrera y adjuntar la documentación digitalizada.
Requisitos para inscribirse
- Título o certificado analítico digital de estudios secundarios, o constancia de título en trámite.
- DNI.
- Foto digital tipo carnet, fondo celeste o blanco, con resolución mínima de 300 píxeles.
Aquellas personas que ya cursan o cursaron alguna carrera en UADER deben ingresar al sistema con su usuario y contraseña existentes, sin completar el formulario de preinscripción.
Desde este año, la inscripción presencial no es obligatoria, salvo para la validación de documentos escaneados que únicamente existan en formato papel.
Información adicional
La UADER es pública y gratuita, con ingreso irrestricto y sin cobro de arancel ni cuota para carreras de grado o pregrado. El ingreso incluye una introducción obligatoria a la vida universitaria y conocimientos básicos de la disciplina correspondiente.
La FCyT tiene su sede central en Oro Verde y ofrece:
- 10 carreras de pregrado (tecnicaturas)
- 13 carreras de grado (5 profesorados, 7 licenciaturas y 1 ingeniería)
- 4 posgrados
Actualmente, cuenta con una matrícula superior a 8.000 estudiantes. Cada carrera tiene un recorrido académico específico, disponible en el portal de la facultad.
Consultas e información
- Inscripción/Alumnado: fcyt_alumnado@uader.edu.ar
- Ingreso, permanencia y egreso: fcyt_ingresoypermanencia@uader.edu.ar
- Carreras y bienestar estudiantil: fcyt_bienestar@uader.edu.ar