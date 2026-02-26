Carta abierta de la Familia de Pablo Grillo: “Las cámaras no delinquen, revelan la verdad”
La familia del fotógrafo Pablo Grilló, quien continúa en rehabilitación tras haber recibido un impacto de gas lacrimógeno en la cabeza por parte de un agente de la Gendarmería Nacional Argentina, difundió una carta abierta en respaldo a Facundo Tedeschini, camarógrafo de América 24, que fue agredido por efectivos de la Policía Federal Argentina en un episodio similar.
Fabián Grilló, padre del fotógrafo, sostuvo que ver a un trabajador de prensa “siendo golpeado” por fuerzas de seguridad “les produjo un nudo en el estómago”. Además, subrayó que el hecho ocurrió en “la misma plaza” y con “la misma violencia” que cambió “para siempre” la vida de su hijo.
En la carta, la familia expresó: “Las cámaras no delinquen, revelan la verdad. Los periodistas, al igual que Facundo, estaban informando lo que pasaba. La falta de reconocimiento de su función y la impunidad de los responsables demuestran que no buscan el orden, sino el silencio”.
Los familiares advirtieron que lo sucedido “no puede ser leído como un hecho aislado o simple exceso de un efectivo distraído” y señalaron que cuando la agresión a la prensa “se vuelve constante, ya no es un exceso: es un método”.
En el texto también remarcaron que el sistema democrático “se debilita cada vez que una lente se apaga” y definieron la represión como la expresión de un Estado que debería proteger a quienes registran la realidad. “No nos vamos a callar ante la repetición de esta historia”, afirmaron.
La carta concluye con un reclamo enfático: “Exigimos justicia por lo que le pasó a Pablo, libertad para los trabajadores detenidos hoy y un compromiso real con la libertad de expresión. El derecho a informar y a ser informados es la base de nuestra sociedad. Sin cámaras que revelen la verdad, solo queda el silencio y la arbitrariedad. Justicia y verdad por Pablo Grilló. Que no vuelva a pasar. Libertad de prensa siempre”.