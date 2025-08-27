La familia de Pablo Grillo advirtió que su salud “no está teniendo la evolución que se espera”
La familia de Pablo Grillo, el fotógrafo herido por el impacto de una bala de gas lacrimógeno disparada por un gendarme durante una protesta de jubilados en el Congreso, difundió un comunicado en el que informó sobre su estado de salud.
“No está teniendo la evolución que se espera“, señalaron en el escrito, donde precisaron que el joven permanece clínicamente estable, aunque “neurológicamente está en una meseta”. Actualmente continúa en terapia intensiva.
En el comunicado también detallaron que, según la última tomografía, “el ventrículo cerebral derecho estaría dilatándose más que el izquierdo y los médicos sospechan que la válvula que controla el LCR podría estar funcionando de manera incorrecta“. Por esta razón, el fotógrafo deberá ser operado nuevamente, mediante una intervención quirúrgica para cerrar manualmente la válvula con una pequeña incisión.
Su padre, Fabián Grillo, explicó este miércoles que se le realizó una “intervención menor” con anestesia local, tras detectarse que el drenaje de la válvula “podría estar funcionando mal o en demasía”. “Hoy le harán una tomografía para seguir su evolución”, indicó en diálogo con C5N.
El joven ya había atravesado en agosto una cirugía para colocarle una prótesis 3D en el Hospital Ramos Mejía, donde permaneció internado desde que fue herido gravemente el 12 de marzo, y en junio había recibido el alta para continuar su rehabilitación en el Hospital Manuel Rocca.
La causa judicial
La investigación judicial está a cargo de la jueza María Servini, quien citó a indagatoria para el 2 de septiembre a Héctor Jesús Guerrero, el gendarme señalado como autor del disparo que dejó a Grillo inconsciente en plena calle.
“La Justicia aún debe determinar las responsabilidades políticas del operativo represivo que dejó más de cien detenciones arbitrarias, decenas de heridos y a Pablo al borde de la muerte”, advirtió la familia en su comunicado.