La faena cae 13% en noviembre y marca su nivel más bajo en cuatro años
La faena bovina en Argentina cerró noviembre con 1,05 millones de cabezas, lo que representa una baja del 13% respecto de octubre y un descenso interanual del 9%. Si se analiza la faena diaria promedio —considerando que noviembre tuvo menos días hábiles— las variaciones son de +1% mensual y -4% interanual, lo que confirma la desaceleración.
El mes fue el de menor faena en los últimos cuatro años, aunque influido por un calendario más corto. Aun así, las cifras reflejan un retroceso sostenido que abarca distintas categorías. En comparación con noviembre de 2024, la faena de vaquillonas cayó 13%, la de novillitos 10%, la de novillos 6% y la de vacas 2%.
En el acumulado de los primeros once meses del año, los frigoríficos procesaron 12,4 millones de cabezas, lo que implica un 2% menos que en igual período de 2024. Dentro de este total, la categoría más afectada es la de vacas (-9%), seguida por los novillitos (-2%), mientras que vaquillonas (+1%) y novillos (+4%) muestran leves incrementos. La participación de hembras se ubicó en 48,4%, prácticamente idéntica a la de un año atrás, lo que evidencia una estabilidad marcada en este indicador clave.