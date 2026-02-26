La fábrica de heladeras NEBA cerró sus puertas en Catamarca y dejó sin empleo a 56 trabajadores
La fábrica de heladeras NEBA, ubicada en la provincia de Catamarca, cerró de manera definitiva este martes y dejó sin trabajo a los 56 operarios que aún permanecían en la planta. Los trabajadores denunciaron que no pudieron ingresar al establecimiento y resolvieron mantenerse en asamblea en reclamo de respuestas.
En las últimas semanas la empresa había aplicado un fuerte ajuste: hace un mes despidió a 34 empleados —un tercio del personal— y cuatro meses atrás se habían concretado otras 15 desvinculaciones.
Desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el secretario general de la seccional Tucumán —a cargo de la filial Catamarca—, Gabriel Gámez, confirmó el cierre y cuestionó la política industrial del Gobierno nacional.
Críticas y contexto sectorial
En declaraciones radiales, el dirigente sostuvo que la situación responde a un proceso de “industricidio”, al que vinculó con la apertura de importaciones y el cierre de fábricas en distintos puntos del país.
Gámez también relacionó la caída de NEBA con las suspensiones aplicadas en la firma Longvie, que acordó con el gremio un esquema de suspensiones por 90 días con el pago del 70% de los salarios ante la baja en las ventas.
“Es insostenible hoy”, afirmó el dirigente sindical, quien además cuestionó los límites salariales en las negociaciones paritarias y consideró que incrementos del 1,9% mensual resultan insuficientes frente a la situación económica.
Asamblea y posibles medidas
Los trabajadores permanecen en asamblea dentro de la planta y advirtieron que continuarán con la medida hasta obtener definiciones sobre su situación laboral. Desde la UOM no descartan avanzar con acciones gremiales en los próximos días.
El cierre de la fábrica representa un nuevo impacto para la industria regional y profundiza la preocupación en el sector metalúrgico por la caída del consumo interno y el aumento de la competencia de productos importados.