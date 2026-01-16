La expareja del exdiputado y exsenador provincial Nicolás Mattiauda presentó una denuncia penal en su contra
La expareja del exdiputado y exsenador provincial Nicolás Mattiauda (JxER–Gualeguaychú), con quien tiene un hijo en común, presentó una denuncia penal en la que lo acusa por el delito de lesiones graves psicológicas, agravadas en un contexto de violencia de género y violencia familiar.
La denuncia fue ingresada formalmente el 22 de diciembre de 2025 ante la Unidad Fiscal de Gualeguaychú. En la presentación judicial, M.A.R. (se resguarda la identidad para evitar la revictimización de la mujer y de su hijo menor de edad) acusa a Nicolás Alejandro Mattiauda por “lesiones graves psicológicas, artículo 90 del Código Penal, agravadas por el contexto de violencia de género conforme a los artículos 4 y 5 de la Ley 26.485, y violencia familiar según la Ley 24.711”.
En el escrito, la denunciante señala que mantuvo una relación de pareja durante ocho años, de los cuales convivieron seis, y que tuvieron un hijo en común. Según relata, desde el inicio el vínculo estuvo atravesado por amenazas, condicionamientos, imposiciones y agresiones verbales, psicológicas, físicas y económicas, que se desarrollaban principalmente en el ámbito privado.
La mujer dejó constancia de haber realizado dos o tres denuncias previas contra Mattiauda, tanto en sede fiscal como en el fuero de familia. En ese sentido, afirmó que las situaciones de violencia verbal y psicológica fueron constantes, y que en algunos episodios también existieron agresiones físicas, las cuales se intensificaron hacia el final de la relación. De acuerdo con la denuncia, Mattiauda realizaba reclamos permanentes, descalificaciones personales, cuestionamientos vinculados a su historia de vida y episodios de celos, que derivaban en un menosprecio hacia su rol como mujer, madre y profesional.
El planteo judicial incorpora informes del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETTI) del Juzgado de Familia, así como un informe psicológico del profesional que asiste a la denunciante desde 2022, donde se detallan las consecuencias psíquicas que la mujer presenta como resultado del vínculo denunciado. En ese contexto, también se remarca que M.A.R. atraviesa una delicada situación de salud, ya que padece cáncer de mama y se encuentra en tratamiento oncológico desde hace casi un año.
Por su parte, Mattiauda realizó declaraciones en un medio digital, donde se presenta como víctima y sostiene que la denuncia responde a “una estrategia de mi vengativa ex pareja”, a la que atribuye el objetivo de obtener dinero. En esas expresiones públicas, el exlegislador calificó las medidas perimetrales dispuestas por la Justicia como “trucos de manual” o “estrategias de extorsión”, y cuestionó las decisiones judiciales vinculadas al cuidado del hijo en común.
En el marco de la causa, la denunciante ofreció pruebas, solicitó la realización de pericias psicológicas y testimoniales, y pidió que se profundice la investigación penal.
Además, en declaraciones al medio ANÁLISIS, la mujer describió un escenario que calificó como “extremadamente grave”, denunciando incumplimientos en el pago de la cuota alimentaria, amenazas de desalojo por parte de Mattiauda —aun cuando en la vivienda reside el hijo de ambos— y la falta de consideración hacia su estado de salud, que incluye sesiones periódicas de quimioterapia. También señaló que, por orden judicial, debe dejar al niño con su padre, pese a que el menor se niega al contacto, y advirtió que cuando el niño se encuentra con Mattiauda, se le impide comunicarse con su madre.
Ante esta situación, M.A.R. reclamó un accionar urgente de la Justicia para proteger a su hijo menor de edad y evitar que el conflicto continúe agravándose.
Cabe recordar que Nicolás Mattiauda fue senador provincial entre 2015 y 2019, luego diputado provincial entre 2019 y 2023, y que en julio de 2024 asumió como presidente de la filial Gualeguaychú de la Federación Agraria Argentina (FAA).
