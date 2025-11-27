La Escuela Municipal de Danza exhibió los procesos formativos que la institución desarrolla durante todo el año
La Escuela Municipal de Danza presentó este miércoles en el Teatro 3 de Febrero su muestra anual “Rock Nacional”, un espectáculo inspirado en los clásicos del rock argentino. Bajo esa temática, la propuesta recorrió el trabajo pedagógico y artístico que impulsa la formación pública en danza.
“Las dos funciones fueron a sala llena y eso nos pone muy contentos. Esto demuestra un acompañamiento a los y las estudiantes que concurren a la Escuela Municipal de Danza, así como también de las familias y de las amistades que eligen un momento para compartir”, valoró el subsecretario de Cultura, Joaquín Arijón.
En cuanto al trabajo desarrollado por la institución y sus autoridades, el funcionario remarcó el impulso “a la formación cultural y es un punto clave para la gestión de la intendenta Rosario Romero. Es un trabajo en conjunto con el Consejo General de Educación y que permite distintos tipos de formaciones artísticas básicas. Esto habla de un trabajo fortalecido”.
“Es una instancia donde se pone en valor el proceso de aprendizaje de los estudiantes, pero también el esfuerzo y el trabajo de los docentes. Se puede apreciar todo lo que han aprendido y todo lo que implica la disciplina que los docentes les enseñan. Es un desafío poder presentarse en este escenario tan imponente”, expresó la directora de Formación Cultural, Rocío Panozzo.
La coordinadora general de la Escuela Municipal de Danza, María Eugenia Brown, destacó el evento de cierre de la institución: “Realizamos dos funciones, a sala llena y nos pone muy contento porque habla de un crecimiento en la matrícula de la escuela”.