Maran Suites & Towers

La Escuela Integral San Francisco Javier celebró el Mes de la Inclusión con actividades educativas, recreativas y comunitarias en Diamante

Redacción | 24/11/2025 | Entre Ríos | No hay comentarios

La Escuela de Educación Integral N° 15 San Francisco Javier, de Diamante, desarrolló una amplia agenda de actividades en el marco del Mes de la Inclusión y la Convivencia Plena, bajo el lema “Construyendo una sociedad más consciente”. El objetivo central fue promover la participación y el reconocimiento pleno de las personas con discapacidad en todos los ámbitos sociales.

A lo largo de todo el mes, la institución —dependiente del Consejo General de Educación (CGE)— impulsó propuestas educativas, recreativas y comunitarias destinadas a visibilizar la diversidad y fortalecer el compromiso con una sociedad más justa, equitativa y accesible.

Desde la escuela señalaron que el eje de cada acción estuvo puesto en concientizar y generar reflexión sobre la importancia de la inclusión en la vida cotidiana, promoviendo además la participación activa en los espacios públicos y privados.

Las iniciativas también apuntaron a visibilizar y garantizar los derechos de las personas con discapacidad, en línea con los principios de igualdad de oportunidades y respeto por la diversidad que orientan el trabajo pedagógico de la institución.

La comunidad educativa expresó su agradecimiento a las personas, instituciones y organizaciones que acompañaron las propuestas, y reafirmó su compromiso de seguir construyendo una sociedad más inclusiva y consciente.

Tags:, , , , , ,

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Desde Cuestión Entrerriana, te invitamos a formar parte de nuestra familia. Mandanos tus fotos y la información que quieras ver publicada.

¡Contactate!
X