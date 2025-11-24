La Escuela Integral San Francisco Javier celebró el Mes de la Inclusión con actividades educativas, recreativas y comunitarias en Diamante
La Escuela de Educación Integral N° 15 San Francisco Javier, de Diamante, desarrolló una amplia agenda de actividades en el marco del Mes de la Inclusión y la Convivencia Plena, bajo el lema “Construyendo una sociedad más consciente”. El objetivo central fue promover la participación y el reconocimiento pleno de las personas con discapacidad en todos los ámbitos sociales.
A lo largo de todo el mes, la institución —dependiente del Consejo General de Educación (CGE)— impulsó propuestas educativas, recreativas y comunitarias destinadas a visibilizar la diversidad y fortalecer el compromiso con una sociedad más justa, equitativa y accesible.
Desde la escuela señalaron que el eje de cada acción estuvo puesto en concientizar y generar reflexión sobre la importancia de la inclusión en la vida cotidiana, promoviendo además la participación activa en los espacios públicos y privados.
Las iniciativas también apuntaron a visibilizar y garantizar los derechos de las personas con discapacidad, en línea con los principios de igualdad de oportunidades y respeto por la diversidad que orientan el trabajo pedagógico de la institución.
La comunidad educativa expresó su agradecimiento a las personas, instituciones y organizaciones que acompañaron las propuestas, y reafirmó su compromiso de seguir construyendo una sociedad más inclusiva y consciente.