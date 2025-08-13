La Escuela de Oficios 2025 inicia su tercer curso con un taller de Fotografía Básica orientada a productos
Comenzó el tercer curso de capacitación de la Escuela de Oficios 2025, con un taller de Fotografía Básica orientada a productos, en el marco de una política de cooperación entre el Municipio y la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (FHAyCS) de UADER. La propuesta está destinada a personas mayores de 18 años y busca desarrollar capacidades laborales que faciliten la inserción en el mercado de trabajo.
Este nuevo taller complementa la oferta formativa ya en marcha, que incluye: “El Rol del Cuidador de Personas Mayores desde la perspectiva integral e interdisciplinar” y “Prácticas de Cuidado y de Crianza para las Primeras Infancias”.
El subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, destacó: “Es una propuesta de la gestión de la intendenta Rosario Romero que busca desarrollar capacidades, aptitudes y perfiles laborales. La finalización de estos cursos puede representar un capital acumulado para insertarse en el mercado laboral”. También remarcó que “se inscribió mucha gente, demostrando el enorme interés que tienen, sobre todo porque estos cursos tienen una salida laboral probada”.
Por su parte, el vicedecano de la FHAyCS, Daniel Richar, valoró el trabajo conjunto con la Municipalidad: “Es virtuoso en todos los aspectos, contribuimos al desarrollo de políticas públicas, no sólo desde el asesoramiento, sino también acompañando al Municipio en la Escuela de Oficios”.
La docente a cargo del taller, Micaela D’Agostino, explicó que la propuesta formativa “trabaja la fotografía básica, para luego avanzar hacia la capacitación orientada a productos”, incluyendo ejes como iluminación y composición, tanto para cámaras como para celulares.