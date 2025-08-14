La Escuela Coral de Nogoyá celebró su 10° aniversario con un concierto a sala llena
Con un emotivo homenaje a una década de trayectoria, la Escuela Coral N° 3 Jorge Mockert, dependiente del Consejo General de Educación (CGE), celebró su 10° aniversario en la Asociación Cultural de Nogoyá ante un auditorio colmado. La velada destacó su labor en la formación coral infantil y juvenil, que ha dejado una huella en la vida cultural de la ciudad.
Durante el encuentro se rindió reconocimiento a docentes, ex directivos y colaboradores que contribuyeron al desarrollo del canto coral en Nogoyá. Participaron autoridades educativas y culturales, entre ellas la directora Departamental de Escuelas, Claudia Sosa, y la secretaria de Cultura municipal, Karina Clementín, junto a ex coreutas, familias y miembros de la comunidad coral.
El concierto reunió a más de 70 coreutas de distintas edades, distribuidos en el Coro de Niños, el grupo de adolescentes y el Coro de Madres. El repertorio incluyó canciones infantiles con juegos vocales participativos y obras a dos voces con diversas texturas polifónicas, interpretadas por jóvenes y adultos.
La dirección artística estuvo a cargo de Marcela Ochoteco, acompañada por Federico Amestoy, Patricia Osman y Lorena Wéndeler, con la participación de Maximiliano Vergara en percusión.
La celebración reflejó no solo el crecimiento artístico de la institución, sino también su compromiso pedagógico y comunitario. Actualmente, el CGE cuenta con otras dos escuelas corales en la provincia: la Mario Monti de Paraná y la N° 2 de Gualeguaychú.