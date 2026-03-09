La empresa exportadora frigorífica ArreBeef suspendió a cerca de 400 operarios tercerizados contratados
La empresa exportadora frigorífica ArreBeef dispuso la suspensión de cerca de 400 operarios tercerizados que prestaban servicios en su planta de Pérez Millán, en el partido bonaerense de Ramallo, quienes habían sido contratados a través de la firma de empleo eventual Grupo Ceta. Los trabajadores denunciaron un sistema de empleo intermitente que los deja sin salario cuando disminuye la producción y reclamaron igualdad salarial, estabilidad laboral y mejores condiciones de trabajo.
La medida comenzó a regir este lunes y, según relataron los operarios afectados, tomó por sorpresa a la mayoría del personal, ya que muchos se enteraron durante el fin de semana sin recibir información clara sobre la duración de la suspensión ni sobre cuándo volverán a ser convocados.
De acuerdo con el testimonio de los trabajadores, el esquema laboral bajo el que se desempeñan funciona desde hace años con períodos de alta actividad seguidos de suspensiones sin salario cuando baja el ritmo productivo.
“Hace más de diez años que sufrimos este sistema”, señalaron algunos operarios, quienes describieron una dinámica laboral marcada por la incertidumbre y la inestabilidad.
Durante los períodos de menor producción, muchos de ellos deben recurrir a trabajos informales o changas para sostener a sus familias mientras esperan ser nuevamente convocados.
“Tenemos que salir a hacer changas sin saber si nos van a volver a llamar o no”, expresaron.
Otro de los puntos señalados por los trabajadores es la diferencia salarial con el personal contratado directamente por el frigorífico. Según indicaron, quienes trabajan a través de la empresa tercerizadora perciben hasta un 30 por ciento menos de salario, pese a realizar las mismas tareas dentro de la planta.
Además, remarcaron que mientras los empleados registrados directamente por ArreBeef continúan trabajando con normalidad, las suspensiones afectan únicamente al personal contratado mediante Grupo Ceta.
En un mensaje difundido entre los operarios, los trabajadores reclamaron condiciones laborales más estables y seguras, y plantearon una serie de demandas entre las que se incluyen garantizar trabajo continuo y digno, mejorar las condiciones de seguridad laboral y denunciar los accidentes de trabajo, además de evitar prácticas laborales que —según sostienen— se aprovechan de la falta de alternativas laborales en la zona.
“Que no se aprovechen de que el frigorífico es la única fuente de trabajo de la zona, que no jueguen con nuestro miedo ni con nuestras familias”, expresaron.
El reclamo concluye con una consigna que resume el malestar de los trabajadores: “No somos trabajadores descartables”.