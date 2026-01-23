La empresa cordobesa Karikal confirmó la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis y hay alarma por los empleos
La empresa sanfrancisqueña Karikal le comunicó a sus empleados que atraviesa un delicado escenario económico y financiero. Confirmó que presentará el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) en el Ministerio de Trabajo, con el objetivo de “preservar fuentes de trabajo y evitar despidos” aunque la decisión generó preocupación entre los trabajadores, especialmente ante la falta de certezas sobre la continuidad de los ingresos.
A pocos mesas de que Karikal haya comunicado un plan de expansión industrial que incluía una inversión de 1.200 millones de pesos para la construcción de una nueva planta en Brasil, la firma se comunicó con sus empleados. Les blanqueó lo que asegura es un deterioro del contexto económico que llevó a la empresa a replantear su estrategia y a avanzar ahora con una medida de emergencia.
A través de un comunicado interno enviado a los empleados, la empresa expone los motivos que derivaron en la decisión. En el texto, la conducción señala: “Como es de público conocimiento, el contexto político-económico actual, de apertura del mercado e importaciones, sumada a la sostenida retracción de la demanda interna, aumento de costos, falta de previsibilidad, entre otros factores, han tornado insostenible la situación para la industria nacional en general y nuestra empresa de manera particular”.
En el mismo mensaje, Karikal reconoce que atraviesa “severas restricciones económico-financieras”, lo que actualmente “impide afrontar con normalidad el pago de vacaciones y algunos conceptos pendientes”. La empresa agrega: “Somos plenamente conscientes del impacto que esta situación genera en cada uno de ustedes y queremos transmitirles que se trata de una circunstancia extremadamente delicada, que nos preocupa profundamente y sobre la que nos encontramos trabajando incansablemente”.
Según detalla el comunicado, la decisión de iniciar el Procedimiento Preventivo de Crisis fue tomada “con mucho pesar y luego de haber considerado alternativas y ejecutado todas las medidas posibles con el fin de paliar la situación imperante”. En ese marco, la firma sostiene que la presentación del PPC es “una medida necesaria para evitar decisiones más drásticas y procurar, en la medida de lo posible, la preservación de las fuentes de trabajo”.
La próxima semana se llevarán a cabo audiencias ante el Ministerio de Trabajo, instancias que serán clave para analizar alternativas y definir los pasos a seguir. Desde la empresa aclararon que, por el momento, no cuentan con certezas en cuanto a plazos o resoluciones.
“Al día de hoy, no contamos con certezas en términos de plazos, fechas y posiciones, las que se estarán comunicando en la medida en que contemos con definiciones concretas e información precisa”, indicaron en el mensaje dirigido al personal. El comunicado lleva la firma de David Valverde, apoderado de la empresa.
Karikal fabrica y comercializa productos e insumos para la industria del mueble, del revestimiento y de la construcción en seco. Sus nuestras marcas son Top Floor, Kompak, Top Wall, Top Box, Top Acustik, Top Kit, Top Table y Top Expo.