La empresa Cervecería y Maltería Quilmes anunció que despedirá a más de la mitad de los empleados en su planta operativa de Zárate
Cervecería Quilmes reduce a un tercio el personal de su planta de Zárate. La fábrica, inaugurada en 2020, implementará un programa de retiros voluntarios y buscará llevar la nómina de trabajadores de 260 a 80. De los tres turnos con los que operaba, solo quedará uno activo.
La medida fue acordada con la comisión interna, que aduce un caída del 45% en las ventas con respecto a 2025 y que Quilmes arrastraba problemas financieros debido a una retracción del consumo y la apertura de importaciones.
Los representantes de los trabajadores señalaron a medios de comunicación que la negociación se dio ante la posibilidad concreta de freno total de la producción y eventual cierre de la planta. “La idea es seguir manteniendo el envasado de cerveza con una dotación más acotada”, admitió Horacio Romero, referente gremial de la planta.
El comienzo del 2026 y la crisis industrial desatada empujó a las autoridades a tomar una medida drástica sobre su dotación de personal. Según un informe del Centro de Investigación en Negocios y Exportación (Cien), elaborado sobre estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), las importaciones de cerveza crecieron 293% en el primer trimestre de 2025.