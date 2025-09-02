La Embajada de Rusia repudió los dichos de Patricia Bullrich y le advirtió que “no aportó ninguna prueba al respecto”
La Embajada de Rusia desmintió la acusación del Gobierno de que ese país está relacionado con la filtración de los audios de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y advirtió que las acusaciones son “infundadas y falsas”. Además, enrostró a Bullrich que “no se ha aportado ninguna prueba al respecto”.
Patricia Bullrich había denunciado “un servicio de inteligencia paralelo” y mencionó a Rusia y Venezuela. En tanto, en un comunicado, la Embajada de Rusia le respondió a la ministra de Seguridad: “Lamentamos observar que en el contexto de otro escándalo político interno de gran repercusión mediática nuestro país vuelve a ser mencionado de forma negativa”.
“Se han expresado públicamente algunas suposiciones sobre la posible grabación de conversaciones telefónicas en Casa Rosada por servicios de inteligencia rusos (y venezolanos), supuestamente con el objetivo de desestabilizar al Gobierno. No se han aportado ninguna prueba al respecto”, advirtió en esta línea.
En tal sentido, la Embajada de Rusia desdijo a Bullrich: “Rechazamos categóricamente estas acusaciones, considerándolas infundadas y falsas. El deseo de ver ‘espías rusos’ en cada esquina es irracional y destructivo. Rusia aboga constantemente por la construcción de una cooperación equitativa y mutuamente respetuosa con Argentina, en el marco de una asociación estratégica integral basada en la sólida amistad entre nuestros pueblos”.
“El próximo mes de octubre, deseamos celebrar juntos el 140º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas ruso-argentinas con en este espíritu, y no bajo la influencia de una historia de espionaje ficticia”, concluyeron.