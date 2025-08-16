La Editorial Municipal de Paraná impulsa la accesibilidad en la literatura infantil
En el marco de una propuesta inclusiva, Andrea Velázquez, empleada municipal no vidente, junto con la Editorial Municipal de Paraná, transcribió al sistema Braille el cuento “La mejor luna”, de Liliana Bodoc. La iniciativa sumó además la traducción en lengua de señas realizada por el equipo de Emalsa y un audio narrado por Valentina Miglioli, con el fin de garantizar el acceso a una obra infantil que atraviesa generaciones.
El cuento “La mejor luna”, escrito por la reconocida autora Liliana Bodoc, formó parte de una experiencia literaria y musical organizada por la Editorial Municipal durante una jornada de lectura realizada en enero de 2025.
Velázquez, quien se desempeña en la Dirección General de Políticas de Integración y Discapacidad del Municipio, resaltó la importancia de esta labor: “Hacer accesible un material de lectura es algo fabuloso: los libros se están perdiendo mucho y el Braille nunca debe dejar de usarse, es la herramienta que nos permite poder leer a través de nuestras manos”, afirmó.
Por su parte, Valentina Miglioli, integrante de la Editorial Municipal, destacó: “La Feria del Libro es la excusa para que todo el mundo pueda hacer algo con libros. Es un objeto que activa todos los sentidos: el tacto, el olfato y la imaginación. Fue un desafío y a la vez algo muy gratificante. Poder tener una obra infantil para que todo el mundo acceda es increíble”.