La Editorial Entre Ríos abrirá una nueva sede en Gualeguaychú
Este lunes se firmó un convenio entre el secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, y el intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico, para la apertura de una nueva sede de la Editorial Entre Ríos en la Casa de Fray Mocho. El espacio permitirá ampliar la presencia cultural del organismo en la región.
Durante la firma, Stoppello destacó la importancia del trabajo conjunto con el Municipio y remarcó: “Desde el primer día trabajamos para descentralizar la gestión y hacerla verdaderamente federal. Esta nueva sede va en ese sentido, con el objetivo de que más entrerrianos tengan acceso a los bienes culturales de la provincia. Es el rumbo que nos marcan el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro Manuel Troncoso”.
A su vez, Davico celebró que la iniciativa “amplía la oferta cultural local y fortalece la coordinación con la provincia”.
La nueva sede funcionará dentro del Museo Casa de Fray Mocho, espacio patrimonial emblemático de la ciudad. Allí se habilitará un punto de venta y difusión del catálogo editorial, además de presentaciones de libros, talleres, capacitaciones y actividades educativas.
Sobre el convenio
El acuerdo tendrá una duración inicial de dos años, con posibilidad de prórroga mediante acuerdo escrito. El Gobierno de Gualeguaychú cederá gratuitamente un sector específico de la Casa de Fray Mocho, garantizando el acceso, la seguridad y los servicios necesarios.
Por su parte, la Secretaría de Cultura y la Editorial Entre Ríos estarán a cargo de instalar y equipar el espacio, gestionar el puesto, organizar la exhibición de libros, manejar el stock y designar el personal. Ambas partes definirán en conjunto los días y horarios de funcionamiento.
La iniciativa permitirá que la ciudad cuente con un punto permanente de acceso a libros entrerrianos, fortaleciendo la presencia territorial de la Editorial Entre Ríos y promoviendo un vínculo más cercano de la comunidad con su patrimonio literario.
Sobre la Editorial Entre Ríos
La Editorial Entre Ríos tiene como misión publicar y difundir obras científicas, culturales, educativas y artísticas de autores de la provincia, ofreciendo publicaciones gratuitas para escritores entrerrianos. Fue fundada en 1984 y ratificada por ley en 1986. Su sede central está ubicada en una casa histórica de calle 25 de Junio 39, en Paraná.
Además de su catálogo, impulsa acciones culturales, participa en ferias del libro y es responsable de la edición del Premio Fray Mocho, el máximo galardón literario de la provincia.
En el acto también estuvieron presentes el secretario de Gobierno y Modernización de Gualeguaychú, Manuel Olalde; el subsecretario de Cultura, Luis Castillo; y el director de la Editorial Entre Ríos, Matías Armándola.